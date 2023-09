Marcelo Ebrard afirmó ayer, en una entrevista, que ya no tiene cabida en Morena, pues no se tomaron en cuenta las irregularidades que señaló su equipo en el proceso interno en el que resultó elegida Claudia Sheinbaum. Más tarde aseguró que no participará en las elecciones del próximo año por la vía independiente.

“No me esperaba lo que pasó. Tomaremos decisiones y el lunes haremos una asamblea. Lo que sí me queda claro es que en Morena no tenemos espacio”.

Luego de adelantar el rompimiento, los dirigentes nacionales del PAN y del PRI, Marko Cortés y Alejandro Moreno, respectivamente, que forman parte del Frente Amplio por México, llamaron al ex canciller a que se sume a ese movimiento.

“En el Frente Amplio por México, todos los que quieran construir son y serán bienvenidos, pero Marcelo Ebrard tiene que ser claro y puntual”, expresó Cortés.

“Todo aquel que no simpatice con este Gobierno, todo aquel que quiera aportar, pues siempre será bienvenido” subrayó “Alito”.

Por otra parte, Mario Delgado, líder nacional de Morena, resaltó que confía en que Ebrard permanezca en el partido, pues “ha sido un protagonista en estos últimos años”.

Les quiero decir que Marcelo Ebrard es una buena persona, un buen dirigente, un buen servidor público, es mi amigo, yo espero que él decida apoyar la transformación" -Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México. EFE

"Si Marcelo Ebrard realmente está molesto con Morena y con el Presidente, que muestre grandeza y altura de miras y se sume al Frente Amplio por México" -Marko Cortés, dirigente Nacional del PAN. ESPECIAL

"Morena es la casa de Marcelo Ebrard y espero que así lo valore (…) Por supuesto que tiene cabida en Morena. Morena es del pueblo, de la gente" -Mario Delgado, líder nacional de Morena. ESPECIAL

"Presidente, écheme a su gallo (ante las declaraciones de que Ebrard quedaría segundo si va por la vía independiente) y a su gallina (Sheinbaum), ¡con los dos puedo!" -Xóchitl Gálvez, elegida por la oposición. EL INFORMADOR

"Observaremos qué hará Movimiento Ciudadano, si su candidato es alguien de sus filas o pudiera ser Marcelo Ebrard. Lo que nos toca hacer desde la ciudadanía es observar" -José Medina Mora, dirigente de la Coparmex. ESPECIAL

"Sería interesante analizar la posibilidad de la incorporación de Marcelo Ebrard a Movimiento Ciudadano; desde mi muy particular punto de vista sería un extraordinario fichaje" -Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara. EL INFORMADOR

"No ha estado en mi objetivo una candidatura independiente, considero (que) no es la vía para contribuir al futuro de México que anhelamos" -Marcelo Ebrard, ex canciller. EL INFORMADOR

Entrega AMLO el “bastón de mando” a Sheinbaum

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió ayer con líderes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Centro Histórico de Ciudad de México, donde el mandatario entregó el “bastón de mando” de su movimiento político a Claudia Sheinbaum, designada, un día antes, como coordinadora de los Comités de Defensa de la 4Tpara las elecciones de junio de 2024.

Retomando un ritual de los pueblos indígenas, López Obrador cedió el bastón de mando a Sheinbaum, en lo que fue un baño de masas, a las afueras de un restaurante -por no ser un acto oficial- a unos pasos del Zócalo capitalino, la plaza pública y política más importante del país.

En la ceremonias indígenas, el bastón, tallado en madera, es el símbolo con el que el nuevo líder conducirá al pueblo. En este caso, López Obrador cedió ese “poder” a Sheinbaum como la coordinadora de Defensa de la Cuarta Transformación, movimiento de López Obrador.

“Tomo este bastón de mando con orgullo, compromiso y humildad, pero con la plena responsabilidad de continuar el rumbo trazado por nuestro pueblo, el de la transformación que ha iniciado el Presidente López Obrador, vamos a estar a la altura de las circunstancias (...) jamás traicionaré el anhelo de seguir construyendo un México aún más justo y democrático”, aseguró Sheinbaum.

López Obrador y Sheinbaum fueron acompañados por titulares de distintas dependencias del gabinete federal y por gobernadores del partido Morena.

Ayer, López Obrador felicitó en su conferencia matutina a Sheinbaum, quien la noche del miércoles triunfó en el proceso interno de Morena para definir, mediante una encuesta a 12 mil 500 personas, la candidatura presidencial para 2024.

El Presidente y sus allegados se reunieron en el restaurante “El Mayor”, en el Centro de la CDMX. EFE

Trabajan para consolidar alianza

La coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum, junto al presidente Nacional de Morena, Mario Delgado, presentaron el nuevo eslogan del proceso rumbo a 2024, el cual será “Unidad y Movilización”.

Informaron que se acordó el inicio de mesas de trabajo para consolidar la alianza con el Partido Verde y Partido del Trabajo para ganar las elecciones del 2024, trabajos que iniciarán el próximo domingo.

Respecto a Marcelo Ebrard, la coordinadora de la Defensa de la 4T aseguró que: “Está nuestra mano tendida para el compañero Marcelo. Siempre las puertas van a estar abiertas”.

A pregunta expresa si Marcelo Ebrard podría dividir el voto de la oposición, Mario Delgado dijo que no quisiera ver ese escenario, sino que ayude a ganar la elección del 2024.

Mario Delgado mencionó que va a buscar a Marcelo Ebrard, “están las puertas abiertas, la casa de Marcelo es Morena”.

“Convocamos a todos los militantes y simpatizantes que apoyaron de manera legítima a Marcelo (Ebrad) a que sigamos avanzando”, señaló.

Sobre si hay un ofrecimiento a Marcelo Ebrard, Sheinbaum recordó que se firmó un acuerdo al empezar el proceso interno, y que en este documento se señala que pueden ser parte del Gabinete, coordinador de la Cámara de Diputados o el Senado. “No teníamos que hablar de ello, hay que esperar. Un llamado a la unidad, y a seguir avanzando”, destacó Sheinbaum.

Xóchitl reta a Claudia a debatir

Al arrancar ayer el proceso electoral federal, Xóchitl Gálvez retó a Claudia Sheinbaum a debatir las veces que sean necesarias, pero pidió que “no le echen montón” entre ella y el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entrevistada a su llegada a la comida de los 300 líderes más influyentes de México, dijo que el Mandatario será el jefe de campaña de Sheinbaum y se va a meter para ayudarla, por lo que le pidió que le tenga confianza a su candidata y no se inmiscuya.

“Yo le diría que no sea montonero, de uno en uno, o sea me echan pleito dos juntos, entonces vamos uno por uno, ya sé que va a ser su jefe de campaña, ya sé que va a seguir usando recursos públicos como lo hizo los cuatro años en los que ella estuvo. (…) ¿Qué no tiene confianza en su candidata? Yo si fuera ella le diría 'quítese, yo puedo solita', eso a las mujeres no nos viene bien, él no se debe de meter, al menos que no tenga confianza en ella”, sostuvo.

La legisladora panista afirmó que esta lista para debatir con Claudia Sheinbaum.

Verástegui se registra

Si algo ha caracterizado a Eduardo Verástegui es la versatilidad. Ha demostrado que no le teme los cambios, por más grandes que estos sean. Comenzó su carrera hace 30 años en la música, posteriormente se adentró al mundo de la televisión y luego, sin titubear, dejó todo para seguir sus ideales religiosos; ayer, de manera oficial, ha decidido volver a darle un giro a su trayectoria al registrarse como candidato independiente para la Presidencia, en las elecciones de 2024.

Verástegui, quien nació en Tamaulipas, había manifestado en los últimos meses su interés por la política del país, pero fue hasta la tarde de ayer cuando destapó su interés por competir contra los políticos tradicionales para ser el Mandatario de nuestro país.

El Instituto Nacional Electoral hizo un corte de las solicitudes hechas por aquellas personas que buscan ser candidatos independientes a la presidencia en las Elecciones 2024, entre los que destacan: Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, y Hugo Eric Flores, quien fue fundador del Partido Encuentro Social (PES). En total suman 14 candidaturas independientes para el 2024.

