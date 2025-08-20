Modalidad 40 IMSS: ¿Quiénes se benefician de jubilarse bajo este esquema en 2025?

La Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un esquema de jubilación que permite continuar cotizando de manera voluntaria, incluso si se ha dejado de trabajar formalmente.

Este esquema está pensado exclusivamente para quienes iniciaron su vida laboral antes del 1 de julio de 1997, por lo que se rigen bajo la Ley 73 del IMSS.

Para poder formar parte de esta modalidad en 2025, los interesados deben haber cotizado antes de la fecha mencionada, contar con 52 semanas registradas en los últimos cinco años y no haber dejado de cotizar por más de cinco años. Además, los trabajadores deben elegir un salario base de cotización superior al último registrado en su empleo anterior, sin exceder el tope de 25 UMAs diarias.

Conocida también como “Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio”, sus principales ventajas son permitir que los trabajadores acumulen más semanas cotizadas, lo que se traduce en mejores pensiones , y brindar la posibilidad de que, en caso de invalidez o fallecimiento, la pensión pueda ser heredada a los beneficiarios.

¿A quiénes les conviene jubilarse bajo la Modalidad 40 del IMSS?

Trabajadores que necesitan completar semanas: Aquellas personas que hayan alcanzado los 60 años y aún les falten semanas para cumplir el mínimo requerido, pueden cotizar con la cuota más baja únicamente para sumar semanas y asegurar su derecho a la pensión.

Trabajadores bajo la Ley 73: La Modalidad 40 permite que quienes cotizaron antes de julio de 1997 accedan a una pensión significativamente mayor.

Trabajadores sin patrón: Quienes ya no cuenten con un empleo formal pero deseen seguir cotizando para mejorar su pensión, pueden hacerlo de manera independiente bajo esta modalidad.

Trabajadores con capacidad económica: La ley permite seleccionar un salario base de cotización hasta el límite máximo, lo que significa que, aunque las aportaciones sean mayores, la pensión mensual podría incrementarse hasta un 300 % o más, según el tiempo que se permanezca en el esquema.

