Mizada Mohamed: Cónoce qué le depara a tu horóscopo este miércoles 23 agosto

Aries

Hoy es un día de muchísima intensidad martes es de Marte y es tu planeta tienes la oportunidad de poner en con algunos de tus proyectos dando en el punto exacto.

Tauro

Hay abundancia prosperidad y éxito en cualquier proyecto que tú vayas a iniciar el día de hoy o el día de mañana con buena fortuna y con muchas cosas nuevas utiliza, tu imaginación y tu creatividad para que todo esté en armonía perfecta.

Géminis

Habla lo justo, correcto y conveniente nada más, no te me enganches en mojarrita enjabonada y acuérdate de algo bien importante es mejor hacer que las cosas sucedan y decir es mejor decirme acuerdo a me imagino. Haz las cosas, mi amor. Habla lo que tengas que hablar, pero lo justo correcto y conveniente no te me enganches para que todo siga tu favor, hoy es un gran día en negociaciones en tu ambiente profesional donde puedes llegar a muy buenos acuerdos porque mercurio que todavía está directo, te está impulsando a que todo fluya a favor.

Cáncer

Renacimientos laborales algo que habías dejado en el pasado. Regresa, a tu vida con muy buenos aspectos de cambios en tu economía y también sorpresas súper lindas de alguno de los miembros de tus seres amados.

Leo

Están pasando por un proceso de regeneración de cambio de transformaciones donde están tomando mucha conciencia del aquí de la hora. Eso es maravilloso porque están en el presente este cambio de cierre del sol en Leo que termina el día de hoy, porque mañana a las 3 de la mañana con dos minutos hora del centro ingresa Virgo te va a dar la libertad de acción mi querido leo para hacer cosas nuevas para que pongas las frutas en diferentes canastas.

Virgo

No te presiones, no te tomes las cosas muy en serio, sabemos que eres muy ordenado metódico, eh? Analítico, perfeccionista, puntual, y eso ayuda muchísimo y claro, hay ojos visores viendo todo lo que estás haciendo solamente que te me te inquietas un poquito, porque los demás no están accionando de la misma forma tuya. Tú haz lo que te corresponde definitivamente que hay ojos.

Libra

Si hacemos introspección una buena meditación y haces una retrospectiva de todo el camino que he recorrido para estar donde te encuentras, te vas a dar cuenta que eres un ser por demás, exitoso, luminoso, amoroso, no te inquietes, no te desesperes y los planes no están saliendo exactamente en los tiempos que tú lo deseas se va a a desatar todos esos nudos en muy pocos días ahorita, ya que entra el sol en Virgo, tú vas a ver cuántos cambios lindos va a haber en cuestiones económicas y profesionales.

Escorpión

El pasado es zumo y el futuro es viento, hay que aprender a vivir el momento, hay que fluir, hay que liberarse de ataduras y hoy va a ser un día muy lindo para ti, porque estás reencontrando piezas perdidas contigo mismo, esa paz interior, y ese amor propio, te va a dar la llave mágica para que cualquier nueva negociación acuerdo proyecto funcione a tu favor

Sagitario

Corriendo, pero a todo lo que da con un sinfín de trabajo de proyectos, tu persona tu casa, tu vida laboral, tu creatividad y demás es importante que en este día que estamos cerrando ya el sol en León hagas un análisis de conciencia hablándote, preguntándote si vas a seguir con esa agenda tan saturado, le vas a dar un poquito más de tiempo a tu persona porque viene más trabajo mi querido Sagitario del que tienes en estos momentos, así que hay que poner las cosas en la balanza.

Capricornio

Todo está trabajando a tu favor, lo más importante de todo. Es que tú sabes quién eres? Qué quieres? A dónde vas? Y cuál es tu objetivo de vida? Y eso hace que nadie te mueva de tu centro, si pones las cartas sobre la mesa y cada quien hace lo que le corresponda todo lo que estás haciendo en tu ambiente profesional y laboral va a funcionar a favor tuyo y de las personas que están contigo

Acuario

Utilizando tus relaciones sociales, tu creatividad, imaginación e intuición, vas a poder dar en el punto exacto de todo lo nuevo que viene a tu vida.

Es tiempo de hacer cosas nuevas cosas diferentes, de dejar cosas en el pasado y ahí que se queden y abrirte a todo lo nuevo que el universo tiene frente a ti.

Piscis

Estás en un muy buen momento porque todo se viene a tu favor se abrieron las puertas del amor del estado de ánimo del de las cuestiones económicas profesionales es muy buen momento de decir. Gracias, gracias por todo lo que estás viviendo por todo lo que pasaste por todo lo que está en estos momentos este ingreso del sol en Virgo te va a dar mucha paz serenidad, tranquilidad y excelentísimos cambios esos que tú necesitabas mi querido Piscis.

