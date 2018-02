Miguel Barbosa acusa guerra sucia en su contra

El senador Miguel Barbosa Huerta acusó a los simpatizantes de Rafael Moreno Valle de implementar la guerra sucia en su contra ya que, dijo, le temen a Andrés Manuel López Obrador y dijo que el proyecto de Morena, por el que ya se registró como precandidato a la gubernatura de Puebla, no permitirá que vuelva a gobernar Moreno Valle.

"No más frijol con gorgojo, no seguir engañando y comprando consciencias con dádivas, no más presiones con programas asistenciales que no resuelven el problema de la pobreza, no más mentiras. Ya estamos decididos a no permitir que Moreno Valle tenga su tercera gubernatura; queremos que Puebla sea para todos y no para unos cuantos, y menos para una burocracia que quiere convertirse en una dinastía que hereda el poder", aseveró.

También sentenció que ningún acto de los que ha realizado en sus giras de trabajo por el interior de la entidad como coordinador de organización de Morena en Puebla ha quebrantado la ley ni ha significado un acto de corrupción o acarreo.

"Por estar escuchando y apuntando los requerimientos me quieren acusar, no me afecta de ninguna forma, ni política ni jurídicamente, no es un acto de corrupción, nadie está ofreciendo dinero, no estamos haciendo nada incorrecto. Estamos organizándonos de cara a un evento que los tiene muy nerviosos", señaló Barbosa Huerta.

En un mensaje que dirigió a militantes y simpatizantes del municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, el precandidato apuntó que "el nerviosismo y el miedo al proyecto de López Obrador ha llevado a los diferentes actores políticos a implementar una guerra sucia en su contra, que va desde infiltrarse en las reuniones privadas del partido hasta llamadas a miles de personas con mensajes absurdos para advertir una supuesta intervención rusa".

Añadió que López Obrador está posicionado con una ventaja de 15 puntos por encima de su más cercano competidor, Ricardo Anaya, precandidato de la Alianza por México, y eso mantiene preocupados a los grupos en el poder que a través de acuerdos fácticos pretenden perpetuar una dinastía política en el estado.

YR