Miguel Ángel Mancera, en lista del PAN al Senado

En la lista de los candidatos al Senado por el PAN aparece el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

La Comisión Permanente del Partido Acción Nacional (PAN) aprobó las propuestas para integrar la lista de representación proporcional para el Senado de la República, informó en un comunicado.

La lista suma 13 candidatos. El primer lugar lo ocupa la ex candidata presidencial y a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, seguida del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el tercer lugar es para la ex jefa del equipo del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, Índira González San Román.

En cuarto lugar se encuentra Damián Zepeda, posteriormente la ex asambleísta Kenia López Rabadán, luego el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, en séptimo, al ex presidenta nacional, Cecilia Romero.

Luego el coordinador de los diputados, Marko Cortés; en noveno lugar, Adriana Aguilar, secretaria de Fortalecimiento del CEN, quien hasta ahora no ha ocupado cargo público alguno; seguida por el ex presidente nacional, Luis Felipe Bravo Mena.

También se encuentra la diputada federal, Eloísa Talavera, quien es cercana a Gustavo Madero; el ex secretario de gobierno de Chihuahua, César Jáuregui; y la secretaria general del Comité estatal de Jalisco, Maribel Vargas.

1. Josefina Vázquez Mota;

2. Miguel Ángel Mancera Espinosa;

3. Indira de Jesús Rosales San Román;

4. Damián Zepeda Vidales;

5. Kenia López Rabadán;

6. Rafael Moreno Valle Rosas;

7. Cecilia Romero Castillo;

8. Marko Antonio Cortés Mendoza;

9. Adriana Aguilar Ramírez;

10. Luis Felipe Bravo Mena;

11. María Eloísa Talavera Hernández;

12. César Jáuregui Robles; y

13. Maribel Vargas Licea.

