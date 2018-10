Migrantes centroamericanos cuentan con nosotros: López Obrador

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, refrendó su apoyo a los migrantes centroamericanos pobres, a quienes ofreció visas de trabajo y aseguró que tanto ellos como los mexicanos tendrán empleo en el país.

Durante el acto que realizó como parte de la gira del agradecimiento, detalló que ofreció visas de trabajo "porque va a haber empleo para los mexicanos y para los centroamericanos en nuestra patria, en nuestro país".

Dijo que de manera respetuosa pidió tanto al gobernador Manuel Velasco, como al mandatario electo, Rutilio Escandón, que se mantengan pendientes para que se apoye a los migrantes y se garantice que tendrán dónde dormir, así como protección para las familias, mujeres y niños, "nada de maltrato a los migrantes centroamericanos", insistió.

Destacó que no se quiere que ellos sufran lo que padecen nuestros compatriotas en otras fronteras, "no queremos que haya injusticias ni en México ni en Guatemala, ni en Honduras ni en El Salvador; que no haya injusticias en Canadá ni en Estados Unidos, queremos un mundo sin injusticias y con el derecho al trabajo, a poder buscarse la vida".

Recordó su planteamiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de realizar un acuerdo en el que los dos países, junto con Canadá, inviertan en el desarrollo del sureste mexicano y de las naciones de Centroamérica.

Acompañado por el diputado federal Mario Delgado afirmó: "Nosotros estamos dispuestos a destinar recursos a ese plan y que hagan lo mismo los canadienses y estadounidenses, y así enfrentamos el problema de la migración, el fenómeno migratorio, porque el que sale de su pueblo, no lo hace por gusto, sale por necesidad".

Reiteró que a través de una carta le pidió al presidente Trump, "y voy a seguir insistiendo en este tema", un acuerdo de cooperación para el desarrollo, ya que si hay crecimiento en esos países y en el sur-sureste de México, "no va a haber fenómeno migratorio".

Resaltó que "no se puede estar enfrentando este problema sólo con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas, hay que garantizar los derechos humanos y la principal garantía humana es a la vida, mitigar el hambre y la pobreza donde sea, para salir adelante".

En el ámbito local, López Obrador puntualizó que a partir de que tome posesión se apoyará a los afectados por los pasados sismos en esta región: "Se les va a atender a todos los damnificados, hay alrededor de 12 mil que todavía no están recibiendo ningún apoyo en Chiapas, sobre todo en la costa; llegando, llegando, vamos a implementar un programa y se van a invertir dos mil millones de pesos".

Indicó que esa región será beneficiada por la construcción del tren Maya, que impulsará el desarrollo, y explicó que en esta entidad se invertirán 32 mil millones de pesos a partir del próximo año para llevar adelante los diversos programas sociales que beneficiarán a los distintos sectores, como jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Prometió que se rescatará al campo y se propiciará el empleo a través de sembrar 200 mil hectáreas de árboles frutales y maderables en regiones como la selva Lacandona, Ocosingo, la cuenca del Grijalva y en la costa, con cultivos como cacao y café, con lo que se generarán 80 mil empleos en la entidad.

Anunció que se construirán seis nuevas universidades públicas en distintos municipios de la entidad, y se apoyará a más de 26 mil jóvenes de familias de escasos recursos para que continúen estudiando el nivel universitario con becas de dos mil 400 pesos mensuales.

GC