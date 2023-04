Porfirio Muñoz Ledo aseguró que Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), no es otra cosa que un chivo expiatorio para buscar responsables en torno al incendio ocurrido el pasado 27 de marzo en una estación migratoria en Ciudad Juárez, que dejó 40 migrantes fallecidos.

Durante una entrevista, sostuvo que el verdadero responsable de esta tragedia es el Estado mexicano.

“No acepto que lo conviertan en el ‘Dorian Gray’ de 50 años de política mexicana, es una hipocresía, es una falacia, es una forma de irresponsabilidad de los gobiernos. Él tiene que ser castigado, pero en su justa medida, no se vale que lo traten como chivo expiatorio, es responsabilidad del Estado”, afirmó.

El ex presidente de la Cámara de Diputados señaló que Garduño Yáñez es un hombre que lleva décadas siendo funcionario público, y que ha quedado sumido en el sistema al cumplir su papel como simple “ejecutor” de las políticas que nacen desde la cúspide del Estado.

“Él sí supervisó y sí vigiló muchas crueldades, pero no las ejecutó. Me acuerdo del centro de detención Siglo XXI en Suchiate, donde siendo yo presidente de la Cámara de Diputados visitamos el sureste y era un centro de hacinamiento y de crueldad violatorio de todos los derechos humanos, y Garduño recibió instrucciones de pintar el local, entonces cuando entramos al lugar no podíamos respirar porque olía a tíner. Él ha sido, hasta hoy, un ejecutor y ya basta que lo traten como lavatorio”, comentó Muñoz Ledo.

Reportan más de 43 mil repatriaciones en 2023

Las repatriaciones de migrantes mexicanos creció 41.8%, así lo reportó la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) de la Secretaría de Gobernación, cuyas autoridades informaron que durante enero y febrero de 2023 se registraron 43 mil 152 eventos de repatriación, que representa 41.8% más que en el mismo periodo de 2022, que fue de 30 mil 438.

Del total registrado, 85.2 por ciento (36 mil 759) fueron hombres y 14.8 por ciento mujeres (6 mil 393). De acuerdo con las autoridades migratorias, dicha información se desprende de la actualización que se llevó a cabo de la infografía Eventos de devolución de mexicanas y mexicanos desde Estados Unidos durante enero y febrero de 2023.

El informe también señala que 10% de las y los repatriados (4 mil 298) fueron niñas, niños o adolescentes.

Asimismo, que las principales Entidades federativas de origen son Chiapas, 17.3 por ciento; Guerrero, 11.7 por ciento; Tamaulipas, 10.9 por ciento; Oaxaca, 7.4 por ciento; y Chihuahua, 7.1 por ciento.

De igual manera, se expone que entre 2021 y 2022 el número de retornos de personas mexicanas registró un incremento de 60.6 por ciento.

INM identifica 86 migrantes en Mérida

El Instituto Nacional de Migración (INM) identificó a 86 migrantes originarios de India, Guatemala y El Salvador, quienes fueron puestos a disposición del Instituto por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán tras localizarlos cuando caminaban por la carretera federal Mérida-Valladolid, localidad de Holactún, municipio de Seyé.

“Se trata de 60 originarios de India, de ellos tres mujeres, 53 hombre adultos y cuatro menores de edad, 24 de Guatemala de ellos tres mujeres y 18 hombres adultos, así como tres menores y dos de El Salvador una mujer y un hombre mayores de edad”, señaló el INM en una tarjeta informativa.

Los migrantes menores de edad (dos de ellos no acompañados) y los adultos que viajan en grupos familiares quedarán bajo la tutela de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, así como del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la entidad.

En el caso de las mujeres y hombres mayores de edad que viajaban solos, el INM inició el procedimiento administrativo correspondiente para determinar su situación migratoria en territorio mexicano.

El Universal y EFE

Detienen a titular del INM en Ciudad Juárez

Ayer por la tarde se informó sobre la detención del contralmirante Salvador González Guerrero, titular del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La detención estaría a cargo de elementos de la Unidad de Investigación de Delitos para personas Migrantes de la Fiscalía General de la República (FGR).

La captura se dio pese al amparo que González Guerrero solicitó el pasado 13 de abril para no ser capturado, como parte de las investigaciones por la muerte de 40 migrantes y 27 más lesionados luego del incendio en la estación provisional del INM en Ciudad Juárez.

De momento se sabe que fue trasladado a las oficinas locales de la FGR, sin proporcionar más información. A las afueras de la FGR se observó movimiento de unidades que presuntamente fueron las que trasladaron al titular local del INM luego de ser detenido ayer.

Con esta serían siete las detenciones de funcionarios federales acusados por homicidio y lesiones, después del incendio en la estación del INM.

A 20 días de registrarse el incendio en el centro migratorio en Ciudad Juárez, se han repatriado 39 cuerpos de migrantes fallecidos durante el incidente.

El Universal

