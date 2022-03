La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez federal vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa contra 30 presuntos integrantes de Cárteles Unidos que el 10 de marzo se enfrentaron a balazos con sus rivales del Cártel Nueva Generación (CNG) en Nuevo San Juan Parangarícutiro, Michoacán, con saldo de cinco muertos.

Un día después de los hechos, la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), atrajo la investigación mediante la que procesó a los imputados por los delitos de acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores para armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como uso indebido de uniformes.

La mañana del 10 de marzo, presuntos integrantes de Cárteles Unidos, integrados en su mayoría por "Los Viagras", ingresaron al municipio de origen purépecha Nuevo San Juan Parangarícutiro detonando balaceras en diversos puntos, incluido la sede de la alcaldía.

Tras esto, elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán detuvieron a un total de 30 personas, presuntamente relacionadas con los llamados Cárteles Unidos.

Se les aseguraron 37 armas de fuego largas abastecidas y seis cortas; un fusil tipo Barret, un dron, cinco mil 942 cartuchos de diferentes calibres, 15 artefactos explosivos de fabricación casera tipo granadas aéreas, 326 cargadores para armas de fuego de los cuales cuatro se encontraban abastecidos, 25 chalecos tácticos, 10 fornituras y 21 placas balísticas.

Por estos hechos, el juez de la causa vinculó a proceso a Yaír "E", Darío "A", Hugo "A", Gonzalo "P", José "P", Mario "R", Héctor "R", Luis "C", David "S", Horacio "C", Jorge "P", José "F", Rafael "M", Taurino "V", Víctor "A", José "A", Abel "S", Juan "C", Daniel "M", José "B, Jesús "Z", Jaime "C", Víctor "B", Javier "S", Víctor "O", Alfonso "G", así como las personas de origen guatemalteco Kenny "P", Luis "G", Jonathan "D" y Carlos "C", por los delitos antes mencionados, y decretó cuatro meses para la investigación complementaria.

OA