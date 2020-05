México sobrestima letalidad por COVID-19: López-Gatell

México está sobrestimando la letalidad por coronavirus COVID-19, reconoció el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, quien agregó que cada nación mantiene un modelo diferente de vigilancia epidemiológica.

"En México no estamos contando todos los casos, para saber la letalidad se debe conocer el número de personas que han fallecido y de las personas que tienen la enfermedad, eso no está presente 100%, estamos sobrestimando la letalidad en México, cosa de la que estamos consciente y podremos monitorear si la letalidad cambia o no, pero sabiendo que no es comparable con ningún país", dijo.

Agregó que cada país tiene una metodología diferente para abordar la vigilancia epidemiológica, en el caso de la República mexicana los casos leves no se están contabilizando, explicó el funcionario.

"Hay un deseo de tener números, como si por sí mismos representaran lo importante para documentar un fenómeno como este, pero los números son la estadística mínima que nos permite conocer sobre algo complejo como esta pandemia", comentó.

