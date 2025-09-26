Sheinbaum reporta apagones masivos en Yucatán, Campeche y Quintana Roo

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó este viernes que se tiene identificada una falla en el suministro eléctrico en la Península de Yucatán, la cual ha afectado el servicio en distintas entidades de la zona.

En un mensaje en su cuenta de X, la CFE precisó que personal especializado, en coordinación con Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), “ya trabajan para restablecer el servicio en el menor tiempo posible”.

CFE informa que existe una falla en el suministro eléctrico en la Península de Yucatán, que ha afectado el servicio en distintas zonas. El personal especializado de la CFE en coordinación con CENACE, ya trabajan para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.



Daremos…— CFEmx (@CFEmx) September 26, 2025

Sobre la falla eléctrica, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, publicó en redes sociales que esta provocó un apagón en el sureste del país.

“Una falla en una línea de transmisión de electricidad en el sureste provocó un apagón en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Me informa CFE que las plantas de generación están bien y trabajan para recuperar el servicio en los tres estados. Seguiré informando”, detalló la mandataria.

Una falla en una línea de transmisión de electricidad en el sureste provocó un apagón en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Me informa CFE que las plantas de generación están bien y trabajan para recuperar el servicio en los tres estados. Seguiré informando.— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 26, 2025

Por su lado, Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, uno de los estados que reportó fallas en el suministro eléctrico, comunicó en su cuenta de X que la CFE está trabajando sobre esta "afectación generalizada".

“Sabemos que tardará entre dos o tres horas, será de manera paulatina conforme vayan avanzando Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chetumal, la Riviera Maya”, sentenció Lezama.

Las autoridades estatales y federales informaron que continuarán proporcionando actualizaciones sobre la falla eléctrica.

NA