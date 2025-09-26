La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, tras un apagón masivo en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya se encuentra trabajando restablecimiento de luz. Explicó que se trató de una "falla en una línea de transmisión de electricidad en el sureste provocó un apagón".

Además, CFE implementó una revisión y se determinó que "las plantas de generación están bien y trabajan para recuperar el servicio en los tres estados". La Mandataria Federal afirmó que seguirá informando sobre el apagón que afectó a la Península de Yucatán.

CFE ya restableció el servicio de energía eléctrica en la mayor parte de Mérida y Valladolid, Yucatán. También en Chetumal, Bacalar, Álvaro Obregón y Holbox, Quintana Roo, y la mayoría del estado de Campeche. Seguimos informando.— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 26, 2025

