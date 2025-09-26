Viernes, 26 de Septiembre 2025

CFE trabaja en el restablecimiento de luz, anuncia Sheinbaum

La Mandataria federal afirmó que seguirá informando sobre el apagón que afectó a la Península de Yucatán

Explicó la Presidenta de México que se trató de una "falla en una línea de transmisión de electricidad en el sureste provocó un apagón". SUN / ARCHIVO / CANVA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, tras un apagón masivo en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya se encuentra trabajando restablecimiento de luz. Explicó que se trató de una "falla en una línea de transmisión de electricidad en el sureste provocó un apagón". 

Además, CFE implementó una revisión y se determinó que "las plantas de generación están bien y trabajan para recuperar el servicio en los tres estados". La Mandataria Federal afirmó que seguirá informando sobre el apagón que afectó a la Península de Yucatán. 

     

