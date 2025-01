México recibe a deportados de otros países, pero niega ser "tercer país seguro"

Este martes, la Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que México ha recibido deportados de otras nacionalidades desde Estados Unidos en la primera semana del gobierno de Donald Trump, pero negó convertirse en un "tercer país seguro".

"Hay comunicación permanente, coordinación, en caso de que lleguen personas de otras nacionalidades, como se ha hecho en el pasado", expresó la Mandataria en “La Mañanera del Pueblo”.

Sheinbaum hizo estas declaraciones tras recibir críticas de la oposición por decir ayer lunes que, del 20 al 26 de enero, en la primera semana de la presidencia de Donald Trump, México ha recibido 4 mil 094 deportados, pero no todos mexicanos.

La Presidenta argumentó que ella encabeza un "gobierno humanista" y que en las administraciones anteriores de ambos países México ha recibido migrantes de otras nacionalidades.

"Nosotros, como mexicanos, si hay una persona extranjera en la frontera, nosotros por razones humanitarias no podemos, con -7 grados en Ciudad Juárez, no atender por razones humanitarias a las personas, y hay coordinación permanente que ha existido en el pasado, no es algo nuevo", subrayó en Palacio Nacional.

Sheinbaum indicó que la situación de México es diferente a la de El Salvador, que negocia un acuerdo de "tercer país seguro" con el gobierno de Donald Trump que permitiría a Estados Unidos deportar ahí a migrantes de otros países, incluyendo supuestos miembros del crimen organizado, según reportó CBS News.

"Sabemos que el gobierno de Estados Unidos está acordando con los distintos países de América Latina y de otras nacionalidades, y nosotros lo que tenemos es coordinación, comunicación sin subordinación" , insistió la Mandataria.

Cuestionada sobre si México recibiría aviones militares con deportados, ella respondió que "hasta ahora no ha habido eso", pues las aeronaves han sido civiles.

En el país preocupan las deportaciones masivas prometidas por Donald Trump porque los mexicanos son cerca de la mitad de los 11 millones de migrantes indocumentados en Estados Unidos y sus remesas representan casi el 4% del producto interior bruto (PIB) de México, que en 2024 habría recibido un récord estimado de 65 mil millones de dólares.

El Gobierno de México ha dialogado con otras naciones de América Latina para que reciban de forma directa a sus deportados de Estados Unidos sin que pasen antes por México.

"Nosotros estamos actuando con dignidad, con soberanía, con responsabilidad, mucha responsabilidad, y buscando siempre el diálogo, en la defensa de nuestra soberanía y del respeto de las mexicanas y mexicanos", dijo Sheinbaum en la rueda de prensa en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional.

