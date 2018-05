México no vive una situación crítica: Peña Nieto

El Presidente Enrique Peña Nieto advirtió que a veces los mexicanos "nos auto flagelamos" al advertir que en materia económica se viven escenarios críticos, pero cuando la situación del país se pone en contexto está claro que no vive una situación crítica.

Advirtió que no cuidar la estabilidad económica no sólo es poner en aprietos a los gobiernos en materia de recursos, es poner auténticamente en aprietos las necesidades de las familias, el poner en aprietos patrimonio de las familias.

Afirmó que están sentadas las bases para que el país siga creciendo, para que los mexicanos sigan teniendo desarrollo, "para que al país le siga yendo muy bien" y se sigan encontrando condiciones de mayor bienestar para las familias mexicanas.

Al reunirse en Los Pinos con usuarios de riego del país, el Presidente de la República, afirmó que pese a que puede haber otros países con mayor desarrollo, México se está convirtiendo en una potencia agroalimentaria.

Tras escuchar a productores agrícolas de diferentes regiones en país –que le pidieron una ampliación presupuestal para los distritos de riego por 400 millones de pesos, pero que el mandatario les dijo que por el momento sería de 200 millones.

"Nuestro amigo Elías, nos decía que la situación no está tan crítica, pues es cierto, primero no está tan crítica; cuando hablan de que tenemos crisis económica pues entonces si una crisis donde estamos creciendo económicamente, donde hay mayor generación de empleo, con la cifra histórica de empleo, donde la tasa de desempleo se coloca en los niveles más bajos de nuestra historia, en donde ya hay una recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, bueno pues si eso es crítico pues está bien".

"Que cada quien lo califique como quiera, yo al final de cuentas creo que hay que darle justa dimensión a lo que sí tenemos y nos ha tocado vivir escenarios bien críticos en el mundo, sí es cierto", puntualizó el presidente Peña.

En su mensaje, el Presidente advirtió que "de no haber estado bien apertrechados" y no se hubiera hecho una reforma fiscal "a la mejor hubiésemos caído en un escenario de recesión económica que hoy no tenemos".

Reforzó: "todos los trimestres de esta administración hemos logrado crecimiento económico, hemos logrado generación de empleo, hemos cuidado de la estabilidad económica".

Peña Nieto se pronunció por que todos los esfuerzos que sigan realizando los mexicanos permitan seguir moldeando y edificando "esa nación grande, moderna, potente, que está en ruta y que queramos que realmente se materialice".

LS