La "doble cara" de la política exterior

Después de la brutal represión del 30 de abril y 1 de mayo de 2019 por parte del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, que había provocado la muerte de siete personas que participaban en el movimiento ciudadano denominado “Operación Libertad”, la secretaria de Relaciones Exteriores de México publicó el 9 de mayo un comunicado bajo el título: “México reitera su apego a la no intervención, autodeterminación y respeto de los derechos humanos”. Y en el contexto del boletín, se insiste en “... el respeto a los principios en asuntos internos de los países”, ratificando la posición de México bajo el amparo de la doctrina Estrada -promulgada desde el 27 de septiembre de 1930 por el secretario de Relaciones Exteriores Genaro Estrada y que habla del respeto a la autodeterminación de los pueblos y la no intervención en los asuntos internos de otros países-, rechazando el “sufrimiento venezolano”, pero sin condenar la represiva reacción del gobierno venezolano.

Todo lo anterior sucedía a escasos 6 meses de que Andrés Manuel López Obrador había tomado posesión -1 de diciembre de 2018-, donde ya se “daba línea” sobre cuál sería la postura del gobierno de la cuarta transformación respecto a la dictadura chavista. Y hoy, a poco más de 6 años de aquellos incidentes -sin AMLO en Palacio (?) y con Claudia como presidenta- continúa el gobierno ese “reconocimiento” a la autocracia en Venezuela, como lo demuestra la postura asumida por Sheinbaum el viernes pasado cuando se dio a conocer que la líder opositora venezolana María Corina Machado había ganado el Premio Nobel de la Paz y se le solicitó su opinión. “Nosotros siempre hemos hablado de soberanía y de la autodeterminación de los pueblos, no solo por convicción, sino porque así lo establece la Constitución. Y me quedaría hasta allí el comentario”. Habrá que recordar que el 23 de septiembre pasado, durante un foro organizado por la Heritage Foundation y el American First Policy Institute en Washington, Corina Machado envió un mensaje grabado, en donde solicitaba a nuestro país adoptar una posición más firme sobre la situación que se vive en Venezuela. “Aquellos que se declaran neutrales, en realidad, se están alineando con el sistema criminal y perverso que estamos decididos a derrotar. Por eso esperamos que países como México, que han permanecido en silencio, adopten una posición más firme y decidida. Ya no hay espacio para la imparcialidad”.

Ah, pero a la presidenta Sheinbaum la doctrina Estrada ¡le valió! -mostrando un doble rasero- cuando le preguntaron sobre la crisis que se vive en Perú tras la destitución de Dina Boluarte, quien sustituyó a Pedro Castillo: “Nosotros consideramos que fue un golpe de Estado el que destituyó al presidente Castillo, en nuestra solidaridad siempre con él y pues creo que fue por unanimidad la destitución -de Boluarte-, pero nuestra insistencia en que se libere a Castillo y que tenga un juicio justo”.

Esta ambigua posición o “doble cara” ante conflictos externos, además de no respetar el precepto constitucional, por supuesto que debilita nuestra credibilidad como país en lo que se refiere a su política exterior, además de que nos exhibe internacionalmente a que nos manejamos de acuerdo con la conveniencia de los intereses de quien gobierna desde Palacio Nacional.

