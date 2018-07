Mexicanos preguntan, ¿es delito tomar foto a la boleta electoral?

Este 1 de julio, las preguntas de los ciudadanos giran en torno al proceso electoral en el que se elegirá, entre otros cargos públicos, al nuevo Presidente de México. Entre las cuestiones más buscadas en Internet destaca el ¿puedo tomar una fotografía a mi boleta?, y ¿es delito retratarla y difundirla en redes sociales? A lo que se recuerda que, según un cartel difundido hace días por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), se trata de un asunto ilegal y por tanto, un delito que se puede castigar con cárcel.

Esto, debido a que partidos políticos preguntaron sobre la posibilidad de colocar carteles afuera de las casillas informando a los ciudadanos sobre la ilegalidad de quien les pide o exige una fotografía de su boleta tachada para saber por cuál candidato votó.

En la capacitación, se pidió a las autoridades electorales locales que en cada Mesa Directiva de Casilla inviten a la población a NO introducir cámaras o teléfonos celulares a las mamparas, y recuerdan que el voto es libre y secreto, y por tanto, nadie puede ver por quién se da la elección, y en caso de que alguien les pida una imagen de su boleta, se debe denunciar ante la Fepade. No está prohibido ingresar con estos aparatos al momento de realizar la elección, sin embargo, es prioridad no realizar tomas ni difundirlas debido al mal uso que se pueda hacer de ellas, o porque en ocasiones se puede caer proselitismo político de quien se aprovecha de la necesidad de las personas para comprarles el sufragio.

