La tarde de esta viernes dio inicio la marcha denominada Movilidad Sin Miedo. Los contingentes partieron del Ángel de la Independencia alrededor de las 4 de la tarde para dirigirse hacia el Zócalo Capitalino, exigiendo la salida de los elementos de la Guardia Nacional del metro.

Sosteniendo girasoles en la mano, familiares de Yaretzi, la joven que murió en el choque de dos trenes de la Línea 3, marchan por la inconformidad de la presencia de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México como respuesta al accidente.

Se oponen a que la GN esté vigilando

Para informar sobre las implicaciones de incluir a la Guardia Nacional en labores de seguridad pública en el Metro, la organización a favor de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) realizó un volanteo en la Glorieta de los Insurgentes.

El material que los voluntarios de AI entregaron a los capitalinos, presenta algunos mitos en torno a la presencia de los elementos castrenses en el sistema de transporte colectivo.

Con las consignas: "¡El Metro no es un cuartel, fuera el ejército de él", "señor, señora, no sea indiferente, nos reprimen militares en la cara de la gente" y "la militarización no es la solución", invitó a los ciudadanos a participar en la marcha Movilidad Sin Miedo que se llevará a cabo la tarde de este viernes.

En las tarjetas entregadas a las personas que transitaban por la Glorieta, se exponen y explican brevemente los siguientes cuestionamientos: "¿La Guardia Nacional en el Metro asegurará la seguridad de las personas?"; "¿la GN puede evitar los accidentes que se han presentado en el Metro?"; "¿es legal el uso de la GN en labores de seguridad pública?" y "¿las personas se sienten más seguras con la presencia de la GN?"

