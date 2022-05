Menores reciben su primera vacuna

“Finalmente, estoy feliz. Por fin recibió su vacuna”, dijo Alicia Astorga de la alcaldía Azcapotalzaco, quien acompañó a su hija Fernanda Gamboa Astorga, de 12 años, a recibir su primera dosis de COVID-19.

Con su muñeca en brazos, estuvo tranquila y no tuvo miedo, confesó su madre. “Le di su muñeca para que tuviera confianza, ella me la pidió. No estaba nerviosa, hasta que llegó acá, dijo que tenía miedo. Le respondí: No duele, tienes que estar tranquila y cooperar mucho, y así fue. Estuvo tranquila”, apuntó Alicia Astorga.

Dijo que en caso de que llegue una quinta ola de coronavirus, estarán más protegidos, por ello, pidió a los padres de familia acudir con sus hijos para que éstos reciban su dosis contra el COVID-19.