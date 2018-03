Meade resalta interés por debatir y contrastar ideas

El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, afirmó que las elecciones se ganan en las campañas y junto con su equipo está listo "no sólo para ser competitivos sino para ganar".

Indicó que ha insistido en contrastar ideas y propuestas ya que de ellas saldrán programas de gobierno y marcarán el rumbo y el destino del país, "estoy convencido que bajo las mías el país tendrá mejor destino".

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, para Grupo Fórmula, refirió que él es el único candidato que está permanentemente dispuesto a debatir, contrastar ideas, propuestas en cuanto a foro se le convoque.

Descartó acudir a un debate en el que esté ausente Andrés Manuel López Obrador, ya que "no se tendría la información más amplia para contrastar las visiones de quienes buscamos contender, lo valioso sería que estuviéramos todos".

Señaló que si el aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia no está dispuesto a defender sus ideas "es porque quizá no son buenas o no tiene propuestas".

En entrevista con MVS, Meade Kuribreña refirió que miles de personas se quedaron sin empleo cuando López Obrador tomó Paseo de la Reforma, así como miles de personas se quedan preocupadas después de la violencia que él convoca.

"La verdad es que el país no necesita eso, el país necesita paz y tranquilidad, debate, contraste de ideas y no necesita una gente que salga y amenace, que salga y divida, que salga y convoque desde ahorita a espacios de violencia, eso no es lo que el país quiere, no es lo que el país espera de los candidatos que aspiran a gobernar", apuntó.

Meade Kuribreña dijo que necesitamos un país donde todos jalemos con el ánimo y el entusiasmo de que México es una gran nación, "de que México sea potencia, de que el el espejo de México nos veamos todos, y esa visión contrasta de manera dramática con quien quiere dividir, denostar y que nos convoque a la violencia".

En tanto en su charla con "En los Tiempos de la Radio", el candidato de la coalición Todos por México dijo que le sorprende mucho que quienes quieren ser presidente de la República no estén dispuestos a exponer sus ideas y a defender opiniones e intereses.

"Deberían estar no solamente dispuestos, sino buscar cada oportunidad de poder exponerle sus ideas a los mexicanos y decirles con toda pasión por qué creen que esas ideas son las que nos van a ayudar a salir adelante y por qué pensamos que son ideas y opiniones que al país lo van a llevar a un mejor rumbo".

Insistió que nadie debe de rehuir al debate, nadie debe de desaprovechar la oportunidad de decirle a los mexicanos: esto quiero, en eso estoy convencido, por esta razón creo que nos puede ir bien, esto es lo que yo propongo, que es diferente a lo que proponen otros, esa oportunidad de contrastar debería de ser algo que buscáramos con afán, todos los que queremos convencer de que México quiere un mejor destino.

OA