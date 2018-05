Meade pide decirle no a los "Mesías" del campo

El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, pidió a los campesinos de la región de La Laguna decirle "no" a los mesías que les quieren decir qué hacer y criticó la propuesta de su adversario, Andrés Manuel López Obrador, de una autosuficiencia porque generará "insuficiencia e ineficiencia".

"Aquí en Durango le decimos no a los Mesías le decimos que no a los que quieren decirle a los productores que hacer y le decimos que sí a los que vienen a escuchar y aprender la autosuficiencia alimentaria de Andrés Manuel genera insuficiencia e ineficiencia en el campo ya que no lo vamos a permitir", dijo Meade.

Al reunirse con campesinos y productores de Durango y Torreón, José Antonio se enfundó en la playera del equipo de La Laguna, el Santos de Torreón con su apellido "Meade" en el dorsal y con el número 1, y dijo que está contento, agradecido e ilusionado porque cada que gana el Santos, el PRI gana la elección presidencial.

"Cada vez que ganan los Santos, en una elección presidencial, gana el PRI"

"Estoy contento, estoy agradecido, estoy esperanzado y estoy ilusionado. El domingo fue un buen día, el domingo tuvimos estrategia, el domingo vimos enjundia, el domingo vimos ideas, el domingo vimos un buen planteamiento, por eso, ganaron los Santos Laguna; y cada vez que ganan los Santos, en una elección presidencial, gana el PRI", dijo.

Agregó que contagiados de ese sentido estratégico y de la forma de posicionarse en la cancha, de atacar y defender, el domingo después de ver ganar a los Santos ganó el debate y también se va a llevar la Presidencia.

"Nos vamos a llevar la copa, el debate, el Senado y la Presidencia", destacó.

Detalló que esta elección, es una disputa entre el riesgo y la certidumbre y en el campo mexicano no quieren riesgos y el candidato de la certidumbre es él.

"Esta elección es una elección entre el riesgo y certidumbre y en el campo no queremos riesgo, en las familias del campo queremos certidumbre y el candidato que da certidumbre soy yo mero, el candidato de las familias del campo, y quien los conoce. Vamos a ganar", definió.

"Los productores saben qué y los productores saben en dónde y lo que los productores quieren no es alguien que venga a dar instrucciones, quieren alguien que venga y diga cómo ayudo, cómo trabajo para para estar contigo; y yo hoy, aquí estoy presente para preguntarle si qué ocupan y cómo podemos trabajar para avanzar con todos y cada uno de ustedes", agregó.

Además prometió seguridad social para los campesinos y los productores, también ofreció seguridad frente a la violencia y frente a los desastres naturales; así como seguridad en la salud y se autodenominó "el candidato de la seguridad para el campo".

GC