Meade llama al diálogo, armonía y unidad en cierre de campaña

Al hacer el cierre de campaña en el Estado de México, José Antonio Meade llamó al diálogo, la armonía y la unidad.

En el evento realizado en la Plaza de los Mártires en Toluca, fue acompañado por gobernadores priistas, secretarios de estado, coordinadores regionales de su campaña, así como dirigentes de sectores y organizaciones del Revolucionario Institucional.

"Aquí desde Toluca decimos no a la división, no a la ocurrencia, no a la falta de experiencia", aseveró.

Meade Kuribreña señaló que México puede ser grande si trabaja en unidad y en armonía.

José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México a la Presidencia, acompañado por su familia durante su cierre regional de campaña. SUN / B. Fregoso

El dirigente nacional del PRI, René Juárez, pidió a los priístas mantenerse unidos y trabajar para lograr el triunfo el 1 de julio próximo.

"Hay ánimo de victoria y ese ánimo se ha venido construyendo desde abajo con mucho esfuerzo y determinación. Ese ánimo y entusiasmo tiene que ir creciendo y expandiéndose a lo largo y ancho de la República y se tiene que reflejar el primero de julio en las urnas con votos".

Previo a su intervención se amenizó el mitin, que se realizaría en la Plaza de los Mártires, con la participación del cantante Pedro Fernández, ya que los asistentes comenzaron a llegar a partir de las 8:00 horas de este domingo.

JB