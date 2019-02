Me mandaron a comprar a tienda del ISSSTE: Fernández Noroña

El diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, acusó a una pareja de haberlo echado de un supermercado en Polanco y mandarlo a comprar en la tienda del ISSSTE.

"Estoy en el City Market de Polanco y, como ellos son de aquí, creen que solo ellos pueden comprar acá, dicen que yo tengo que comprar en la tienda del ISSSTE, ¡Explícanos, explícanos! ¡Ay, qué cobardía!", expresó el legislador a través de un video en sus redes sociales, en el que camina detrás de dos personas que se niegan a dar la cara.

Minutos antes, en su cuenta de Twitter, Fernández Noroña escribió que "un parcito nos mandaba a comprar en la tienda del ISSSTE, les parecía que no debemos andar comprando en Polanco", y después lo siguiente: "Ahora para que más se ardan, voy a comer a La Cantina del Palacio de Hierro en Polanco. Yo mismo me sacaré fotos para que no se esfuercen".

Ahora un parcito nos mandaba a comprar en la tienda del @ISSSTE_mx, les parecía que no debemos andar comprando en Polanco, en @citymarket. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) 4 de febrero de 2019

Y así fue, Fernández Noroña publicó una fotografía donde se le ve en la mesa del restaurante, y cerca de su mano izquierda el libro "La muerte del comendador" del escritor japones Haruki Murakami.

"Y francamente, La Comer (City Market), cada vez está peor. Ni encuentro los chocolates, ni las galletas que ahí compraba. Sólo mis agüitas minerales localizo", remató el diputado en sus redes sociales.

