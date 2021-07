Me estoy aplicando a fondo, porque en 2024 me jubiló: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que se "está aplicando a fondo" para avanzar en su movimiento de transformación "lo más que se pueda", pues reiteró que al finalizar su mandato, en septiembre de 2024, se jubilará de la actividad política.

En conferencia de prensa matutina desde la explanada de la 30 Zona Militar, AMLO señaló que pese a la pandemia del COVID-19 se ha avanzado en sentar las bases del proceso de transformación, y aseguró que la población tiene fe en el porvenir.

"Ya en septiembre si así es posible ya, me voy a vivir en Palenque, voy a jubilarme de la política, por eso me estoy aplicando a fondo para que avancemos lo más que se pueda. Estoy ahora ya revisando el borrador de un libro que voy a publicar a finales de agosto, ya estoy en la revisión final, y ahí hablo de que ya considero que estamos sentando las bases de la transformación, porque ya hay cosas que no van a poder echar para atrás, no van a poder, por ejemplo, dejar de apoyar a los adultos mayores con las pensiones porque ya se elevó a rango constitucional.

"Y no solo es que esté en la Constitución como un derecho, sino ya la gente no va a permitir un retroceso (…) No nos detuvimos (por la pandemia), entonces eso nos ha permitido avanzar, por eso también la gente no perdió la fe. A pesar del sufrimiento, la gente tiene fe en el porvenir, y eso es muy importante, y ya lo que falte a es consolidar lo que se ha avanzado, terminar obras", aseveró.

OA