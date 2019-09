Me duele conocer cifras de violencia en el país, dice Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que todas las mañanas cuando tiene la reunión con su equipo de seguridad le duele conocer las cifras de violencia en el país, por lo que reconoció que es todavía un pendiente en su gobierno, junto con el crecimiento económico.

En conferencia de prensa, el Mandatario reconoció el trabajo que ha hecho José Rafael Ojeda, titular de la Secretaría de Marina (Semar) y de Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, a quienes señaló de incorruptibles y profesionales.

"Me ocupa mucho el que se logre pacificar al país, que haya paz, que no haya violencia. Me duele mucho todos los días el reporte de la mañana cuando me entero, cuando me informan, cuando me reportan sobre hechos delictivos del país, eso es fuerte y ese es un desafío y estoy con todo el equipo. Conté con suerte al decidir quien nos ayudaría, y los dos secretarios de Marina y de la Defensa Nacional son muy buenos, gente responsables, profesionales, incorruptibles, me ayudan mucho".

En Palacio Nacional el titular del Ejecutivo Nacional reconoció que en nueve meses de gobierno, "faltan muchas cosas, por ejemplo, el general, el que pacifiquemos, que bajemos la incidencia delictiva, es un desafío, y el otro el de echar a andar la economía para crecer en promedio 4% eso no se olvida, ahí vamos".

OA