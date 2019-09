Me apena tener un Presidente que se dedica a poner apodos: Calderón

El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa se dijo apenado por tener un Presidente que, como niño chiquito en la primaria, se dedica a poner apodos a sus compañeros; esto, ante los señalamientos que ha realizado a su persona Andrés Manuel López Obrador.

"Me apena mucho como mexicano tener un Presidente de la República que, como niño chiquito en la primaria, se dedica a ponerle apodos a sus compañeros"

El Jefe del Ejecutivo hace unos días llamó "comandante Borolas" a Calderón Hinojosa. Ante ello, dijo estar agradecido de que se acuerde mucho de él en lo que calificó como su "conferencia bananera".

Al acudir a Hidalgo a la segunda asamblea constitutiva para alcanzar el registro como partido político de la organización México Libre, el ex mandatario dijo que no se da por ofendido:

"Me divierten sus puntadas, pero no me parece que sea el papel de un Presidente. Lo que debe de hacer es cumplir la ley, hacer la tarea que le corresponde, que es proteger a los mexicanos de problemas de inseguridad, empleos, crecimiento económico, que no se tiene", expresó.

• López Obrador llama a Calderón "Comandante Borolas"

Dijo que si de algo le sirve a López Obrador echarle la culpa de todo, es bienvenido; sin embargo, ya es tiempo de que asuma sus responsabilidades y obligaciones y se ponga a gobernar, pues ya casi tiene un año en la administración y las personas necesitan resultados.

Sobre la Guardia Nacional, acusó que es un cuerpo que se va militarizando y recordó que en su gobierno pugnó por un cuerpo civil y fue el origen de la Policía Federal, en la cual se hizo un esfuerzo de verificación y confiabilidad, por lo que se exigieron varios exámenes para garantizar la permanencia de sus miembros.

Consideró que la clave es la confiabilidad en su integración y operación sin importar el carácter civil o militar, pues lo importante es el mecanismo de verificación.

También dijo que es importante que se dé el apoyo económico para la renovación, fortalecimiento y depuración de las policías estatales y municipales.

Señaló que en el contexto nacional se requiere de policías fuertes, lo mismo que las Fiscalías, ya que la Guardia Nacional por sí sola está muy limitada. El ex mandatario opinó sobre lo sucedido en el Congreso de la Unión con Morena, donde había renuencia para cambiar la Mesa Directiva.

Esto, dijo, es una muestra del ADN priista que aún prevalece en un muchos integrantes de Morena.

• ¿Quién es el "Borolas" que AMLO comparó con Calderón?

Refirió que cuando el PAN era mayoría y el PRD minoría, siempre hubo espacio para ellos, por lo que lo sucedido en el Congreso con Porfirio Muñoz Ledo no es más que el ADN del PRI que aún prevalece.

Esta es la segunda asamblea que se realiza en Hidalgo, luego de que en la primera, ocurrida el 17 de agosto, sólo se alcanzó un registro de 265 personas. Hoy lograron, antes del mediodía, 380 afiliados, con lo cual se declaró la validez.

