La Fiscalía General de la República (FGR) oculta información sobre la responsabilidad del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la exfiscal estatal, Sara Bruna, en el asesinato de Héctor Melesio Cuén y el secuestro de Ismael "El Mayo" Zambada, señalaron los diputados panistas Federico Döring y Héctor Saúl Téllez.

Ambos legisladores presentaron una denuncia ante la FGR para que investigue a ambos funcionarios por el ejercicio indebido del Servicio Público, por negligencia en el cumplimiento de sus funciones y falta de rigor en la investigación.

También por omisión de auxilio, al no haber tomado las medidas necesarias para garantizar una investigación adecuada, afectando el esclarecimiento del crimen; por falsedad en Declaraciones Judiciales y en Informes dados a una autoridad; y por destrucción de Evidencia, por permitir la incineración del cuerpo de Cuén Ojeda sin haber agotado las diligencias periciales correspondientes.

Sin embargo, a tres meses de la presentación, en agosto, los legisladores panistas no han podido examinar la carpeta de investigación para conocer los avances, y los han hecho ir a sedes de la Fiscalía en donde no les han dado informes ni acceso a los avances, lo que calificaron como prácticas dilatorias.

"Es indispensable conocer cuál es el estatus, hemos estado rebotando de instalación en instalación, con información errónea por parte de la fiscalía, lo cual nos confirma las actividades y las acciones dilatorias para conocer de esta carpeta de investigación", expresó Héctor Saúl Téllez, afuera del complejo de la FGR en Santa Fe, a donde no pudieron ingresar.

Por su parte, el diputado Federico Döring aseguró que el Gobierno Federal no puede exigirle a Estados Unidos que aclare cómo es que llegó "El Mayo" Zambada a sus manos, si primero no deslinda responsabilidades del gobernador Rocha Moya y la exfiscal.

"El gobierno de la República no tiene autoridad moral para reclamarle ni exigirle ninguna información pendiente al gobierno de Estados Unidos, respecto del piloto y la forma en que salió del país "El Mayo" Zambada, si no resuelve este caso. Si el gobierno de la República nos oculta esta información, no tiene porque recriminárselo al gobierno de Estados Unidos", dijo.

Sheinbaum confía en que gobierno de EU aclare aspectos de detención de "El Mayo"

Por otra parte, sobre la detención de Ismael "El Mayo" Zambada, confió en que todavía hay tiempo para que el gobierno actual de Estados Unidos aclare los detalles sobre su detención.

"Resulta muy interesante la investigación, porque a diferencia de este entreguismo del que se hablaba de los gobiernos del pasado y la intervención de agencias estadounidenses, nosotros planteamos colaboración, y en este caso no la hubo", dijo.

Dijo que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ha sido uno de los periodos con más extradiciones hacia Estados Unidos, por lo que expresó su extrañeza de que no se notificó a las autoridades mexicanas sobre esta detención.

"Ellos son los que tienen que decir por qué realizaron esta operación de esta manera", subrayó.

