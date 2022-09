Daniel Tabe padre del alcalde en Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Mauricio Tabe Echartea, protagonizó un polémico momento, luego de que fuera clausurado su restaurante por elementos del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y él los amenazara con un cuchillo a las afueras del establecimiento.

El momento fue captado a través de un video que ya circula en redes sociales. Ahí, el papá del alcalde sale del negocio con cuchillo en mano y tras ver la pancarta que fue colocada en su establecimiento, sometió a uno de los funcionarios del Invea tomándole por el cuello y amagando con cortarlo con arma blanca.

Al momento de la acción, los funcionarios le pidieron que se tranquilizara, sin embargo el hombre se negó y lanzó insultos al tiempo que amagó con herirlos.

El alcalde Mauricio Tabe a través de sus redes sociales señaló que armaron una campaña en contra de su familia, inventando que tienen un negocio ilícito de tacos. Sin embargo, no ha comentado nada al respecto del video en el que a su padre se le ve actuando con prepotencia y muy fuera de sí.

"Desde ayer comenzaron una campaña para atacar e intimidar a mi familia. Inventaron que tiene un negocio “ilícito”de tacos y que formo parte de él. Usan las instituciones para oficializar sus mentiras. Su desesperación no tiene límites", compartió el alcalde.

Según el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), la taquería Don Eraki, propiedad de la familia de Mauricio Tabe habría sido clausurada por irregularidades en su construcción. La petición de investigar el establecimiento habría sido dada por la propia Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum tras las quejas de vecinos de la colonia, bajo el argumento de que el local comercial violaría el uso de suelo.

OFRECE DISCULPAS

Daniel Tabe, padre del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, ofreció una disculpa por haber amenazado con un cuchillo a un verificador del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) que clausuró su taquería.

A través de sus redes sociales, precisó que nada justifica lo que hizo, y que al momento de los hechos, sintió mucho coraje de que clausuraran su negocio.

Ofrezco una sincera disculpa por lo del día de hoy. pic.twitter.com/dgJqnFJwRw — Daniel Tabe Tabe (@tabe_tabe4) September 28, 2022

"Lamento mucho mi conducta de hoy, nunca fue mi intención hacerle daño a nadie. Sinceramente sentí mucho coraje de que me clausuraran mi negocio que me ha costado muchos años trabajo", dijo.

Y añadió: "La gente que me conoce sabe perfectamente bien cuánto tiempo me ha llevado construir este negocio, pero nada justifica lo que hice, me siento muy arrepentido y le ofrezco una disculpa a los verificadores que sólo hacían su trabajo, de verdad me arrepiento, no va con mi personalidad".

Fiscalía abre investigación tras agresión

La FGJCDMX inició una carpeta de investigación luego de una posible agresión en agravio de servidores públicos del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), registrado en la colonia Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo, informó en sus redes sociales.

