Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 25 de agosto de 2025

El clima en Cancún para este lunes 25 de agosto informa que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 58%.Según se comunicó, el clima presenta un 35% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 27 grados.Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Sábado 30 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 27Lunes 1 de septiembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26