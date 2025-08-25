Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 25 de agosto de 2025

El clima en Monterrey para este lunes 25 de agosto informa que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 46%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 76% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Miércoles 27 de agosto de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Lunes 1 de septiembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

