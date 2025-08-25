Lunes, 25 de Agosto 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 25 de agosto de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Monterrey para este lunes 25 de agosto informa que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 46%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 76% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Miércoles 27 de agosto de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Lunes 1 de septiembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

