Marian Izaguirre se encuentra en terapia intensiva luego de ser localizada en Morelia

La ciudad de Uruapan, Michoacán, se encuentra bajo la mirada pública luego de una serie de desapariciones de mujeres jóvenes que han generado alarma entre la población. Entre los casos más recientes se encuentra el de Flor Marian Izaguirre Pineda, influencer de 23 años, quien fue reportada como desaparecida el pasado 1 de septiembre y posteriormente localizada en Morelia en condiciones graves de salud. Actualmente permanece en terapia intensiva, según confirmaron autoridades.

En conferencia de prensa, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla indicó que la salud de la joven es crítica y señaló que “el caso podría estar relacionado con violencia intrafamiliar”, aunque recalcó que la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias exactas.

Los servicios médicos trabajan sin descanso para estabilizar a la creadora de contenido, cuyo hallazgo se dio el pasado fin de semana tras varios días de búsqueda.

Lista de desapariciones recientes en Uruapan

El caso de Flor Marian no es aislado. Entre finales de julio y los primeros días de septiembre, al menos cinco mujeres fueron reportadas como desaparecidas en Uruapan, en situaciones diversas:

Sherlyn Guadalupe Vázquez Mondragón, 18 años, vista por última vez el 1 de septiembre.

Berenice Mondragón Flores, 37 años, desaparecida el mismo día junto con Sherlyn, alrededor de las 8:00 horas.

Deise Alvarado Barrios, 40 años, desaparecida el 27 de agosto.

Flor Marian Izaguirre Pineda, 23 años, localizada en Morelia con estado crítico tras ser reportada el 1 de septiembre.

Andrea Ortiz Ávalos, 23 años, desaparecida el 29 de julio.

En cada uno de estos sucesos, la Fiscalía de Michoacán activó las alertas Alba y difundió fichas oficiales en redes sociales, con el objetivo de impulsar la colaboración ciudadana en su búsqueda.

Casos resueltos a tiempo

En contraste, hubo dos reportes que lograron resolverse de manera favorable:

Bitia Melchor Corral, 26 años, desaparecida el 25 de agosto y localizada tres días después.

Ana Francisca León Lemus, 26 años, vista por última vez el 18 de agosto y encontrada el 21 del mismo mes.

El gobierno estatal reconoció que la concentración de reportes en Uruapan demanda reforzar la seguridad y mejorar la coordinación entre la policía, la Fiscalía y las instancias de prevención.

Mientras tanto, los familiares de las jóvenes desaparecidas mantienen la exigencia de acciones inmediatas y respuestas claras, a fin de garantizar la localización de sus hijas y frenar la violencia contra las mujeres en la región.

BB