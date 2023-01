Mientras escuchaba reggaetón en un dispositivo móvil, María Clemente García, diputada trans de Morena, acusó clasismo y racismo en un gimnasio de la Ciudad de México.

En un video que circula en redes sociales, la legisladora de Morena fue exhibida mientras se ejercitaba y escuchaba música sin audífonos.

"Le solicité que pusieran reggaetón y no quiere poner reggetón", expresa la diputada García a un trabajador del gimnasio.

De acuerdo con la usuaria de Twitter @LuisafeCg, la diputada María Clemente Gracía acusó de "clasistas" a los empleados del gimnasio "porque no la dejan hacer lo que se le da la gana".

La diputada @MARIACLEMENTEMX acosa a los empleados del gimnasio de "clasistas" porque no la dejan hacer lo que se le da la gana. No sabe qué son las reglas. pic.twitter.com/vzv6l7bB6k — Luisa Fernanda ⚖️�� (@LuisafeCg) January 19, 2023

La tuitera compartió el presunto reglamento del gimnasio en el que se lee: "Queda estrictamente prohibido el uso de reproductores de música sin audífonos".

"Y sigue… ahora gritándole a un usuario que le pidió se pusiera audífonos porque su música nos incomoda", exhibió @LuisafeCg en otro video.

¿Qué escuchan ustedes cuando van al gimnasio?

Tras el video en el que fue exhibida, la diputada escribió que ella cuando va al gym escucha reggaetón y carga con una bocina pequeña.

"Quienes me conocen saben que siempre cargo una bocinita pequeña para escuchar música, no siempre la uso, obvio, pero me gusta cargarla a todos lados", comentó.

vll