Margarita Zavala pide a los candidatos hacer su tarea para pedir el voto

Margarita Zavala explicó que tomó la decisión de renunciar a su candidatura independiente a la Presidencia de la República antes del segundo debate porque ese espacio es para que la ciudadanía conozca a los candidatos y no un espectáculo público.

Reiteró su postura de dejar en libertad a quienes la apoyaban para que reflexionen su voto en una contienda electoral en la que había dejado de tener probabilidades.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, para Grupo Fórmula, descartó que pida el voto a favor de algún otro candidato, pues "he sido muy clara, que retiro mi candidatura, lo que tengo en el centro es la libertad de quienes me apoyaban".

"Que los candidatos hagan su tarea, con 45 días dejaré en libertad a la gente que me apoyaba para que puedan votar por quien quieran. No estoy dando ninguna instrucción la realidad que estoy vendo para que estén en libertadlos votantes, yo no soy de dar línea", indicó.

Explicó que su renuncia la hace antes del debate porque no es un espectáculo público, es para que la gente conozca a los candidatos y reflexione su voto.

Gómez del Campo refirió que en los próximos días estará cerca de su equipo de campaña para cerrar el proceso de la contienda en los estados.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, para el programa Despierta, indicó que la decisión de renunciar fue muy difícil en un momento de muchas expresiones, de coyuntura política complicada.

Reiteró que deja en libertad a sus votantes, porque "si yo estaba en la contienda es porque no me convencía ninguno y yo no doy líneas".

La ex candidata expresó su respeto por el resto de los aspirantes a la Presidencia de la República, aunque "siempre he expresado mis diferencias con los otros candidatos y de eso me sostengo, por supuesto".

OA