Margarita Zavala no declinó a favor de nadie, dice su vocero

El vocero de la candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, Jorge Camacho, informó que la ex primera dama decidió renunciar por congruencia y porque se dio cuenta que las tendencias no le favorecían y no ganaría la competencia.

En entrevista en su casa de campaña, Jorge Camacho aseguró que la abanderada presidencial no declina su candidatura por ninguno de sus adversarios, solamente se baja de la contienda y ya no participará en ella.

"Entramos a la competencia pensando en que ganaríamos la elección y está elección no se ganó y no había elementos para poder ganarla, la decisión que se está tomando es en función de ser congruente en lo que estamos haciendo", dijo Camacho.

"Estamos saliendo de la competencia porque no consideramos nosotros que tengamos posibilidades suficientes para triunfar", agregó el ex panista guerrerense.

Dijo que fue hoy cuando la abanderada tomó la decisión y se encuentra feliz y contenta.

Adelanto que ya no estará haciendo más actos de proselitismo y con esta decisión le da la libertad a sus seguidores de tomar la mejor decisión.

Agregó que ella no cree en los votos corporativos para trasladarle sus votos a otro candidato.

"Los porcentajes que tenemos en las encuestas nos daban para saber que no vamos a ganar y como no vamos a ganar queremos que los votantes que estaban con nosotros tomen la mejor decisión", agregó.

"Margarita no cree en los votos corporativos y no puede llevarse los votos porque los votos, son al final libres, ella ha sido muy clara en no pedir votos de utilidad, cada quien vota en conciencia y no te puedes llevar en gremio a tus votantes, eso es una falsedad", dijo.

