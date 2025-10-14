Marchas CDMX: HOY, 14 de octubre, estas son las afectaciones viales

El día de hoy, martes 14 de octubre, se dio a conocer en las redes sociales oficiales del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) una lista de todas las manifestaciones programadas para el transcurso del día.El C5, informó sobre la presencia de manifestaciones desde las 7:00 horas.CuauhtémocCoyoacánÁlvaro ObregónSe recomienda tomar precauciones viales para evitar contratiempos en tus actividades durante la jornada de hoy.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS