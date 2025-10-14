Marchas CDMX: HOY, 14 de octubre, estas son las afectaciones viales

El día de hoy, martes 14 de octubre, se dio a conocer en las redes sociales oficiales del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) una lista de todas las manifestaciones programadas para el transcurso del día.

Marchas en CDMX hoy, 14 de octubre

El C5, informó sobre la presencia de manifestaciones desde las 7:00 horas.

Cuauhtémoc

10:00 horas: bloqueo sobre Donceles y Allende, en la colonia Centro Histórico.

12:00 horas: bloqueo sobre Rinconada Jesús María y José María Pino Suárez, en la colonia Centro Histórico.

12:00 horas: bloqueo sobre Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes Centro, en la colonia Tabacalera.

12:00 horas: bloqueo sobre Digna Ochoa y Plácido número 56, en la colonia Doctores.

12:00 horas: bloqueo sobre Avenida Paseo de la Reforma número 135, en la colonia Tabacalera.

13:00 horas: bloqueo sobre Avenida Paseo de la Reforma número 41, en la colonia Guerrero.

Durante el día: bloqueo sobre Plaza de la Constitución sin número, en la colonia Centro Histórico.

Coyoacán

11:00 horas: bloqueo sobre Avenida Escuela Naval Militar número 669, en la colonia Presidentes Ejidales primera sección.

13:00 horas: bloqueo sobre Circuito Mario de la Cueva, en Ciudad Universitaria.

14:00 horas: bloqueo sobre Circuito Investigación Científica, en Ciudad Universitaria.

14:00 horas: bloqueo sobre Circuito Interior, en Ciudad Universitaria.

Álvaro Obregón

11:30 horas: marcha que saldrá desde Avenida Revolución y Cóndor, en la colonia Los Alpes, con destino a Anillo Periférico número 1950, en la colonia Los Alpes. La ruta no se ha definido.





Se recomienda tomar precauciones viales para evitar contratiempos en tus actividades durante la jornada de hoy.

