Marchan para exigir presentación de estudiantes de cine desaparecidos

Alrededor de 100 personas iniciaron una marcha en la Ciudad de México para exigir la presentación de los tres estudiantes de cine que desaparecieron el pasado 19 de marzo en Tonalá, Jalisco.

A pesar del calor que se registra en la capital mexicana, los manifestantes, en su mayoría jóvenes, iniciaron la marcha del Ángel de la Independencia rumbo al Antimonumento de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, ubicado en la esquina de Bucareli y Paseo de la Reforma.

Juan Carlos Gutiérrez, estudiante de Arquitectura en la Universidad Autónoma Metropolitana y originario de Zapopan, Jalisco, consideró que es urgente que los jóvenes aparezcan porque ya son varios días que no se sabe de ellos, lo que se vuelve algo desesperante.

"Como jalisciense me siento indignado por este caso, pero es algo que nos pega a todos los mexicanos. Es urgente que las autoridades encuentren a nuestros compañeros porque no puede ser que a varios días de que se los llevaron no se sepa nada", dijo.

Maribel Sánchez, originaria de Iztapalapa y quien no sabía de la manifestación, pero al ver al grupo que se concentraba decidió unirse a la protesta, señaló que la desaparición de los tres jóvenes se suma a la lista de reportes de personas desaparecidas que en el país hay y que afecta tanto a hombres, mujeres, jóvenes y migrantes.

"En México todos corremos el riesgo de ser desaparecidos, ya no importa si estás en grupos políticos o movimientos sociales. Todos corremos el riesgo", dijo.

NM