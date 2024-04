Luego de una semana sin pronunciarse, integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (TEEJ) emitieron su postura tras los comentarios realizados por el magistrado presidente, Tomás Vargas Suárez , quien durante la sesión pública del 19 de abril, fue señalado por comentarios degradantes contra una mujer.

En un video compartido en redes sociales por el TEEJ, el magistrado presidente aclaró que no hubo comentarios morbosos en contra de la compañera, sino que estaban hablando de las cuentas que pone a disposición un secretario relator.

“Siempre estamos hablando de temas de trabajo, en este caso de las cuentas. Para mejor ilustración, una cuenta tiene que ver con una síntesis que un secretario relator realiza al seno del pleno cuando se va a votar y lo pone a consideración de los integrantes del pleno”.

“Esas son las cuentas, de lo que venimos hablando, de lo que hablé ese día, no tiene nada que ver con misoginia, con cuestiones morbosas”, dijo Tomás Vargas.

La mujer referida en los comentarios, fue la secretaria relatora del TEEJ, Cristina Tello, quien señaló que en ningún momento se vio afectada por los comentarios del magistrado presidente y arremetió contra los medios de comunicación que difundieron la información.

“Son cuentas de los asuntos que hay dentro del Tribunal, jamás me sentí afectada, ni sabía del tema que traían en cuestiones periodísticas. Es lamentable que exista, pues no sé si llamarlos periodistas o no, porque eso me molesta porque están dejándolos a ellos como si fueran lo peor”.

La secretaria relatora dijo sentirse más agredida por los medios, por haber difundido la información de los comentarios emitidos.

El magistrado hizo comentarios sobre la secretaria refiriendo que “Luego, ¿por qué no las dio? ¿O ya las dio?, ¿O las piensa dar? Quizá las esté dando ahorita”, previo al inicio de la sesión pública del pasado 19 de abril.

Aquí puedes ver y escuchar el pronunciamiento:

 



*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV