Marchan contra feminicidios y secuestros en la Ciudad de México

Miles de mujeres se manifestaron este sábado para demandar un alto a los feminicidios y a los intentos de secuestro que han ido en aumento en las últimas semanas en la Ciudad de México.

Con una enorme pancarta en la que se leía el mensaje "Alto a los secuestros y a los feminicidios en la CDMX" en la vanguardia de la marcha, organizaciones y colectivos feministas y mujeres se movilizaron en distintos contingentes para visibilizar y sensibilizar a la sociedad de las agresiones de género.

Al iniciar la marcha, las mujeres cumplieron un minuto de silencio en honor de las mujeres que han sido asesinadas en la capital mexicana, que según datos de las organizaciones, tan sólo en el mes de enero fueron 133.

Con mensajes como "Ni una más, ni una menos", "Juntas nos cuidamos", "No quiero vivir con miedo", "Yo quiero vivir, no sobrevivir", "Basta de violencia contra las mujeres" y "Que haber nacido nena no sea una condena", que mostraron en cientos de pancartas, las féminas llevaron a cabo su movilización.

En los últimos días, en redes sociales, cientos de mujeres han hecho público que han sufrido amenazas, agresiones físicas e intentos de secuestro dentro y fuera de las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Según los testimonios, una o varias personas, en su mayoría hombres, sujetan a las mujeres mediante amenazas en los andenes de las estaciones y cuando comienza el forcejeo, los agresores intentan hacer ver a los testigos que "es una pelea de pareja".

NTX/A. Rodríguez

A muchas de ellas las han llevado afuera de las estaciones, y ya en la calle las han intentado subir a vehículos aunque muchas han escapado.

Ante estos testimonios, un grupo de mujeres decidió crear un mapa virtual para señalar las estaciones en las que esos ataques son más recurrentes, como una forma para advertir a otras mujeres.

La manifestación, que arrancó a las 15:00 horas, comenzó en el Monumento a la Madre y finalizó en el Zócalo capitalino.

JM