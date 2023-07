Marcelo Ebrard Casaubón, aspirante a la candidatura presidencial por Morena, presentó ayer su propuesta de seguridad para el país. Está basada en alta tecnología y en inteligencia artificial.

El ex canciller dio a conocer ayer el plan Ángel (Avanzadas Normas de Geolocalización y Seguridad), que incluye medidas como reconocimiento de delincuentes “por la forma de caminar”, técnicas para identificar el lugar exacto donde se disparó un arma, rastreadores “de marcación y seguimiento de vehículos”, uso de drones “que siguen a criminales” y cámaras inteligentes integradas en los uniformes de los agentes, entre otras.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, Ebrard explicó que estos sistemas se conectan a una gran “base de datos que operará con inteligencia artificial”, por lo que “no pueden ser corrompidos ni cometer errores humanos”.

El ex canciller y aspirante a candidato presidencial por Morena, Marcelo Ebrard, presentó ayer su Plan ÁNGEL (Avanzadas Normas de Geolocalización y seguridad), una propuesta basada en tecnología, para combatir la inseguridad y violencia del crimen organizado, con la que promete el México “más seguro de la historia”.

Acompañado de cientos de seguidores, Ebrard explicó que este plan, que se centra en adquisición tecnológica como reconocimiento facial, está diseñado en función de los viajes que como funcionario público ha realizado en todo el mundo.

“He estado en todos los países importantes del mundo y en cada país he preguntado: ¿Qué funciona aquí? ¿Qué tecnología tienes aquí? ¿Por qué tienen ustedes esta seguridad? ¿Cómo lo han logrado?”, argumentó.

Además, dijo, surge de la preocupación que ha detectado tras haber viajado recientemente por todo México.

“He estado recorriendo el país los últimos 20 días de manera intensiva. Recorridos, diálogos, conversaciones y tenemos que hacernos cargo de que hoy por hoy la principal preocupación de nuestro pueblo es la inseguridad”.

El ex canciller explicó que su plan consta de tecnología para instaurar el reconocimiento facial en todo el país con sistemas conectados entre sí.

El plan incluye también detectores de armas por patrones de movimiento, lo que ayudaría a “saber exactamente de dónde se disparó un arma” y a identificar pistolas en vehículos y personas.

Asimismo, contempla el reconocimiento morfológico de fenotipos de delincuentes para establecer patrones de la forma de actuar y de caminar de estas personas.

Afirmó que, de haber implementado esta tecnología anteriormente, podrían “haber evitado muchos feminicidios, homicidios u otras acciones por el tipo de forma de caminar y de comportarse (del delincuente)”.

Otra propuesta son rastreadores de vehículos conectados con sistemas de inteligencia artificial para encontrar todos los autos que estén involucrados en algún delito. Aunado a ello, el plan propone drones para seguir y localizar delincuentes.

El excanciller propuso también utilizar cámaras inteligentes para la Guardia Nacional, lo que “se convierte en otra fuente de información en tiempo real de lo que está ocurriendo en la vía pública o en cualquier otro hecho que esté involucrada”.

Finalmente, dijo, el plan incluye la creación de un ecosistema basado en inteligencia artificial para tener todas las bases de datos de México al mismo tiempo conectadas.

“Es decir, una macro aplicación de inteligencia artificial” que sería “pionera” mundial.

Plan Ángel

Proyecto basado en ocho estrategias tecnológicas

1. Reconocimiento facial en toda la República mexicana.

2. Identificador exacto de dónde se disparó un arma.

3. Detectores de armas, personas o vehículos con armados.

4. Reconocimiento morfológico de delincuentes.

5. Rastreadores de vehículos.

6. Drones que sigan a criminales.

7. Cámaras inteligentes para la Guardia Nacional.

8. Crear un ecosistema basado en inteligencia artificial, para tener todas las bases de datos conectadas.

Méxicolectivo presenta agenda ciudadana rumbo a 2024

Méxicolectivo presentó ayer una agenda con seis ejes que se entregarán a los candidatos a la Presidencia.

El documento denominado “Una Nueva Visión de País” incluye temas de seguridad, educación, medio ambiente, salud, desarrollo urbano y atención a personas con discapacidad. El estudio incluye la participación de 289 expertos.

Una de las propuestas principales es crear un mecanismo de observación ciudadana para los comicios de 2024.

También pretenden “desarrollar el concepto de Gobierno como órgano del poder no centrado en una persona, sino en un cuerpo colegiado”.

En materia de seguridad pública proponen desarrollar órganos especializados en los delitos de alto impacto de México.

En materia económica, proponen “edificar un Estado de bienestar, para lo cual necesitaremos una recaudación adicional de al menos el 7% del PIB (Producto Interno Bruto), en referencia a lo actualmente recaudado. Ello exige una reforma fiscal rigurosa y progresiva”, se lee en el documento.

Mexicolectivo propone que el gasto en salud pública se eleve al 7.5% del Producto Interno Bruto (PIB), “similar al porcentaje que se destina en la mayoría de las naciones de Latinoamérica”.

El ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro, afirmó que “mediante el consenso se deben instrumentar los caminos para superar la situación del país”.

En el evento participaron legisladores de Movimiento Ciudadano (MC), exfuncionarios del Partido de la Revolución Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), miembros de la sociedad civil, deportistas, empresarios e intelectuales.

Otros invitados fueron Francisco Labastida, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila, Omar Fayad, Damián Zepeda, Jorge Álvarez Máynez, Patricia Mercado, Ivonne Ortega y el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas.

Méxicolectivo compartió su propuesta. ESPECIAL

Las giras

Apoyo a Xóchitl, sólo si es por proceso democrático: Delgado

En entrevista, el senador y coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, dejó ver que de a poco va abriendo la posibilidad de que MC se una a la coalición opositora, si Xóchitl Gálvez es su candidata presidencial.

¿Van con Xóchitl?, se le preguntó.

- Primero tendría que darse un proceso, si fuera un proceso democrático; primero se tiene que dar, y no se ha dado.

Delgado señaló que lo que se ha visto hasta ahora en la alianza PAN-PRI-PRD es parte de una simulación ante la sociedad y de las viejas prácticas políticas mexicanas.

“Hay que darle su tiempo a MC”: Gálvez

“Creo que hay que darle su tiempo a MC, le tengo un gran cariño a Dante”, declaró ayer la aspirante a candidata presidencial por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, respecto a la posibilidad de que Movimiento Ciudadano, dirigido por Dante Delgado, se una a la coalición opositora conformada por PAN, PRI y PRD. También dijo que al Presidente Andrés Manuel López Obrador está obsesionado con el proceso rumbo a la elección presidencial de 2024, y es el jefe de campaña de sus aspirantes. “Estoy convencida de que soy el ‘crush del Presidente”, compartió Gálvez.

Geraldine Ponce se une a Sheinbaum

La presidente municipal de Tepic, Nayarit, Geraldine Ponce, anunció ayer que pedirá licencia para unirse al proyecto de la ex jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, en el que busca contender por Morena para la presidencia en el 2024. A través de un video compartido en redes sociales, Ponce aseguró que se sumaría a título personal y también “a nombre de todas las mujeres en la lucha de nuestros derechos y la no discriminación”. “La acepto y me emociono de esta incorporación tan importante”, señaló Sheinbaum.

