Se calentaron los ánimos en el Wold Trade Center, donde esta tarde elementos de la policía de la CDMX evitaron el acceso a la senadora Malú Mícher y al equipo de representantes de Marcelo Ebrard, ocasionando malestar entre los presentes.

Será hoy a las 5 de la tarde que se lleve a cabo el proceso interno de Morena para elegir al próximo coordinador de la 4T donde compiten Adan Agusto López, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, estos dos últimos los favoritos a ganar.

Tras el hecho, Malú Micher fue golpeada por la policía de la CDMX, externó vía redes sociales el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard: "solo por querer pasar a acreditar a nuestra representación en el conteo, ella es orgullo de nuestro movimiento !!! Repudiamos el uso de la fuerza en su contra , jamás pensé vivir algo así en mi propio partido".

Previamente, el excanciller mexicano Marcelo Ebrard pidió repetir el proceso para definir la candidatura presidencial del partido gobernante, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), porque "no tiene remedio", una acusación hecha apenas horas antes de revelarse al ganador.

"Nosotros afirmamos que esto debe reponerse, ya no tiene remedio. Quiero decirlo ahorita porque no sabemos si vamos a ganar o vamos a perder, no se han contado votos", denunció Ebrard en una rueda de prensa en Ciudad de México.