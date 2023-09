Marcelo Ebrard pidió, en una conferencia de prensa, reponer el proceso interno de Morena para elegir al próximo coordinador de la 4T.

El excanciller señaló que él y su equipo no saben si van a ganar o van a perder, porque no se ha contado un solo voto hasta el momento, "no se ha contado una sola boleta", pero las incidencias que observaron en el proceso durante la tarde de ayer, anoche y esta mañana "nos obliga a decir esto o callar".

Por eso se tomó la decisión de denunciar. "No está bien", declaró en la conferencia frente a medios Ebrard.

Además, el político dijo que si este procedimiento no se hace bien, no se estarían cumpliendo los objetivos que se trazaron.

“Ya podemos concluir que, si no se repone el procedimiento, la encuesta, no estamos cumpliendo con la gente. Incluso si me favorece”.

La representante del equipo de Marcelo Ebrard, Malú Micher declaró que entre las incidencias que han tenido destacan urnas sin actas, urnas incompletas, talonarios desprendidos, entre otras situaciones que han llevado a la anulación de esos paquetes de las urnas.

Señaló que el 14.4% de las urnas fueron inhabilitadas.

"Lo que procede es repetir el ejercicio", aseveró Ebrard tras denunciar las anomalías.

OA