Magistrado rechaza presiones de Morena para anular elección en Puebla

El magistrado José Luis Vargas rechazó que su proyecto de sentencia en el que propone anular las elecciones de gobernador de Puebla obedezca a presiones de actores políticos o del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

"Ni siquiera fuimos convocados a la toma de protesta entonces usted dígame donde va a estar esa presión, no hay tal cosa, yo no he tenido mayor vínculo con los nuevos actores del gobierno", aseguró, luego de que el Partido Acción Nacional (PAN) recordó que "hace unos días la bancada de Morena en el Senado presentó una iniciativa de reforma legal para despedir al magistrado Vargas de su cargo en el Tribunal Electoral".

Dijo que el único contacto del Tribunal ha sido durante una visita de la ministra Olga Sánchez Cordero, ahora secretaria de Gobernación "en una plática totalmente abierta, y más allá de eso no hay mayor contacto".

Es una postura que ha tomado con absoluta convicción "a veces toca a unos ganar y a otros perder".

Vargas fue entrevistado en el marco de la Segunda Asamblea de la Red Mundial de Justicia Electoral que se realiza en Cancún, Quintana Roo.

Informó que se espera resolver esta misma semana las impugnaciones a las elecciones en Puebla, cuyo proyecto difundió anoche en sus redes.

A la sociedad poblana, la ciudadanía mexicana y medios de comunicación:

En aras de impulsar la Justicia Abierta hago público el proyecto de resolución que he presentado a las y los magistrados de la Sala Superior del TEPJF, respecto de la elección a la gubernatura de Puebla. — José Luis Vargas Valdez (@JL_VargasV) 3 de diciembre de 2018

GC