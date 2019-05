Lozoya, sin notificar del bloqueo de cuentas bancarias: abogado

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, no ha sido notificado formalmente del bloqueo de cuentas bancarias anunciando por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto.

De acuerdo con su abogado, Javier Coello Trejo, ni él ni el exfuncionario han recibido aviso alguno sobre el bloqueo de cuentas por lo que ni siquiera están seguros de que sea real o que ya se esté ejecutando y agregó que hasta el momento no ha podido hablar del asunto con Lozoya Austin.

"Cuando yo pueda platicar con él (Emilio Lozoya) entonces vamos a decir nuestra verdad", dijo.

"Lo único que conozco es lo que ha salido en los periódicos, tengo que ver si realmente congelaron cuentas porque no he sido notificado, por eso no puedo dar mi opinión, tampoco a él lo han notificado".

La medida implementada por la UIF también fue aplicada a Altos Hornos de México, SAB de CV, pues de acuerdo con la unidad "se identificó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, mismos que se presumen ser derivados de actos de corrupción".

Sin embargo, en el caso de Altos Hornos, la UIF anunció que a partir de este martes 28 de mayo, las cuentas de los trabajadores serán descongeladas cuando la compañía promueva su garantía de audiencia. Es decir, que solicite a la Unidad se le permita aportar pruebas para acreditar la legal procedencia de su dinero.

La UIF fundó los bloqueos de las cuentas de Lozoya y de Altos Hornos de México en las facultades previstas en diversos tratados internacionales en la materia y en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado).

Los afectados tienen la opción de tramitar amparos contra la medida decretada pues la semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un criterio en el que estableció que el bloqueo de cuentas realizado por la UIF únicamente puede ser suspendido en amparo cuando no se emita mediante la solicitud de una autoridad extranjera o de una organización internacional.