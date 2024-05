En el Día Internacional del Trabajo, la candidata presidencial de la coalición Xóchitl Gálvez Ruiz aseguró que con ella en la Presidencia de la República les va a ir bien a los trabajadores, porque van a tener un mejor salario y apoyos tributarios.

Entrevistada al llegar al Aeropuerto de Hermosillo en Sonora, la aspirante de la coalición “Fuerza y Corazón por México” reiteró su propuesta de que trabajadores que ganen menos de 15 mil pesos mensuales no pagarán el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Explicó que con esta medida no se afectarán las finanzas públicas, porque hay dinero suficiente para compensar este beneficio a los trabajadores de menores ingresos. “¿De dónde va a salir? Hoy se roban 30 mil millones de pesos de ‘gaschicol’, eso es lo que le roba el crimen organizado a Pemex. Con que paremos el robo de gas, podemos darles a los trabajadores esta prestación, y hoy en el Día del Trabajo (…) reconocer a todos los trabajadores de México diciéndoles: van a contar conmigo, van a contar para que haya más empleos mejor pagados, pero, sobre todo, quien gane menos de 15 mil pesos no va a pagar ISR”, puntualizó.

Por otro lado, propuso buscar a las personas de 70 años y más que no han reclamado los recursos que tienen en las Afores para entregárselas y evitar que el Gobierno federal “se los robe”.

Xóchitl Gálvez expresó su desacuerdo con la reforma aprobada por Morena y sus aliados para que el gobierno tome esos 40 mil millones de pesos para presuntamente incrementar el resto de las pensiones. “Ese dinero es de las personas que lo ahorraron, no es del presidente ni de nadie. Lo que hay que hacer es buscar a las personas, a sus descendientes. Esas personas seguramente no se enteraron de que tiene ese dinero, yo no creo que nadie que sepa que tiene un dinero lo dejaría ahí. No lo saben.

“Hay algunos que pueden estar migrando a Estados Unidos, por eso no están aquí. A mí me parece que la Corte le va a dar la razón al Congreso. Ese dinero tiene nombre y apellido y tiene que ver un procedimiento antes de que el gobierno se lo robe, así como la señora Sheinbaum se robó una casa porque la invadió, luego se la robó y luego la escondió, pues así están acostumbrados a robar”, afirmó.

Por otra parte, al hablar sobre la clausura del último periodo ordinario de esta Legislatura, de la que formó parte, lamentó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador nunca convocara a los legisladores de oposición para reunirse y no tuviera la disposición de dialogar con todas las fuerzas políticas, y en cambio sí se reúne con las bancadas de Morena para celebrar sus “reformas ilegales”.

“Les celebra el que hayan aprobado reformas ilegales, inconstitucionales. Brincaban cuando votan una reforma que violaba la Constitución, apostándole a doblar al ministro presidente, en ese entonces Zaldívar, que pues ya vimos que era un ministro a modo del presidente. y en ese sentido pues el Presidente celebra la ilegalidad, celebra el autoritarismo”, subrayó.

“Créanme que (de llegar a la Presidencia) yo me voy a sentar con los legisladores de Morena y de todos los partidos para construir proyectos propositivos para México, no destructivos”, ofreció Xóchitl Gálvez.

CT