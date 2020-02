López Obrador ve "mano negra" en toma de planteles de la UNAM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que hay "mano negra" detrás de los grupos que tiene tomados 12 planteles de la UNAM, por lo que pidió no caer en provocaciones y buscar una solución por la vía del diálogo.

"Espero que los universitarios, alumnos, maestros, investigadores, académicos, directivos, lleguen un acuerdo, que haya diálogo (...) Siento, lo voy a decir, qué hay mano negra... porque siempre hay quien mueve la cuna y hay que lamparearlos para que no anden en los sótanos", aseveró

Durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el Presidente López Obrador dijo que no hay condiciones para llevar a cabo un movimiento que paralice la Universidad.

"No es la condición del 68 y posterior cuando prevalecía el autoritarismo. Ni a tiempos recientes de los gobiernos neoliberales, estamos viviendo tiempos de libertad, justicia, tolerancia, búsqueda de la paz, son tiempos nuevos porque no hay autoritarismo, no hay corrupción, se atiende a la gente pobre y humilde".

El titular del Ejecutivo dijo que en su gobierno se respeta la diversidad, la pluralidad en pensamiento y en género, la libertad religiosa, la libertad de prensa, no hay censura.

"Por eso, no hay esfera que permita que un movimiento sin causa pare o impida el funcionamiento de la UNAM".

Señaló que si hay grupos inconformes en la UNAM, hay que atenderlos y hay que dialogar, pero no es un movimiento colectivo mayoritario.

Además que se debe evitar que haya paros injustificados y que no haya manipulación política, porque ayer -agregó- en las redes sociales se hablaba de un paro total y no se sabía quién convocaba.

Ayer martes un grupo de encapuchados "arremetieron" contra los vidrios de la fachada de la Torre de Rectoría, hicieron pintas y prendieron fuego a la puerta principal del edificio, "poniendo en riesgo la integridad física de decenas de personas que ahí laboran", advirtió la UNAM.

La Rectoría pidió abrir los planteles, hasta el momento 12, que fueron tomados por grupos estudiantiles en respuesta a lo que consideran ha sido la ineficacia de la autoridad universitaria para responder a las acusaciones y denuncias de alumnas contra profesores, trabajadores y estudiantes que durante generaciones las han acosado y hostigado sexualmente.

GC