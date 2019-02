López Obrador revive consulta para enjuiciar a ex presidentes

El Presidente Andrés Manuel López Obrador revivió la posibilidad de una consulta para enjuiciar a ex presidentes desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto.

"Si queremos abrir los expedientes, que empecemos por los de arriba y que lo decidamos entre todos. Y para ser más claro, si queremos, es una consulta para enjuiciar, si existen elementos, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto, pasando por (Ernesto) Zedillo, (Vicente) Fox, (Felipe) Calderón, si queremos eso", dijo.

Al exponer que su gobierno busca desnudar lo que fue el régimen neoliberal, que no descarta que regrese si la gente así lo decide, el Jefe del Ejecutivo Federal sostuvo que su objetivo es no regresar a ese tipo de política.

"Me importa más que se desnude lo que fue el régimen neoliberal, la política de pillaje, de saqueo, el engaño, ¿cómo se apoderaron del gobierno?, ¿cómo secuestraron al gobierno para ponerlo al servicio de una minoría rapaz? Esa condena me importa más que otras cosas porque no quisiera que en el futuro regresáramos a eso, porque puede darse el caso", enfatizó.

Y aseguró que es "partidario de condenar al régimen".

Recordó que en el tercer año de su gobierno se va a someter a una consulta para la revocación del mandato, y si la gente quiere que continúe, lo hará solo hasta concluir su sexenio.

GC