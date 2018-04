López Obrador revela que pensó retirarse en 2012

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, reveló en un mitin que al perder las elecciones de 2012 pensó en retirarse y no volver a participar en ninguna elección o por algún cargo.

"Llegué a pensar después de 2012 que en el Zócalo de la ciudad iba yo a decir a la gente: 'hice todo porque cambiara nuestro país, no pude, no nos dejaron, quise ser como Juárez, como Madero, quise ser como el general Cárdenas y no se pudo, por eso ya me voy a retirar, no voy a dejar de luchar nunca, pero ya no vuelvo a ser candidato a nada'. Lo pensé, hasta escribí un texto, un borrador", recordó.

En una explanada delegacional abarrotada, López Obrador indicó que le decían sus adversarios que ya era tiempo de que se retirara, que ya estaba grande, ya estaba "chocheando" y enfermo.

Reconoció que eso le molestaba mucho, "ahora lo confieso, porque yo siempre he luchado por ideales, por principios, y me molestaba que se pensara que yo era un ambicioso vulgar, estaba yo obcecado con ser presidente".

"Creo que fue buena la decisión que tomamos de darle dignidad a nuestro movimiento. Nos caímos, nos levantamos y seguimos caminando, nos robaron la Presidencia en 2006, en vez de retirarnos, de jubilarnos, peor aún, en vez de vendernos, de claudicar, decidimos continuar con la lucha", dijo.

Dijo que ahora, en su tercera contienda presidencial, "batallando, terqueando, con perseverancia", está en la víspera de la transformación de México.

