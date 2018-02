López Obrador reta a que le encuentren nexos con gobiernos extranjeros

El precandidato presidencial de la coalición Morena-PES-PT, Andrés Manuel López Obrador, retó a sus oponentes a que lo indaguen y que encuentren nexos con algún gobierno extranjero.

"No tenemos nada que ver con el gobierno de Venezuela, ni con los rusos, ni con los coreanos, ni con los estadounidenses, es un movimiento hecho en México. Y que me busquen y no me van a encontrar absolutamente nada, no tenemos relaciones que nos avergüencen, a mí me pueden llamar peje pero no soy lagarto", dijo.

En evento de precampaña en el Zócalo de la localidad, el tabasqueño sostuvo que él es de Tepetitán, Macuspana, y no tiene por qué ir a buscar ejemplos en el extranjero.

López Obrador concluyó su primer día de gira por Puebla con un evento en Chignahuapan.

