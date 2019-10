López Obrador reprueba cobertura de medios durante operativo en Culiacán

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó la cobertura de los medios de comunicación durante el fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín "Chapo" Guzmán, el pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, al señalar por la nota "sacaron el cobre".

"Fue impresionante el despliegue de medios de información cuestionando este suceso, se nos lanzaron con todo, desde los supuestamente más independiente hasta los boletines y pasquines al servicio del conservadurismo".

"Periódicos, estaciones de radio, canales de televisión. Fueron capaces de dar a conocer una fotografía falsa. Esa foto que aparece de un militar que iba en custodia de los carrotanques de combustible, lo hicieron pasar como el presunto delincuente", dijo el Presidente.

Fustigó que por el ansía de la información pensando que "la nota era la nota" a los medios no les importó lo que estaba de por medio.

"Una televisora famosísima dando la exclusiva y la foto y el tono acusatorio, poniendo a todos en el banquillo de los acusados".

El Mandatario dijo los hechos del operativo sucedieron como si fuera el inicio de una guerra que finalizó en cinco horas y querían que de inmediato se informará cuando se estaba atendiendo el problema con la idea de que lo más importante es la nota.

"No con todo respeto, lo más importante es el interés general, de los ciudadanos, la colectividad, la paz… esto no significa que no se ejerza el periodismo con libertad absoluta, desde luego que sí, pero mostraron el cobre", criticó.

OA