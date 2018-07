López Obrador refrenda que no usará guardaespaldas

Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de la contienda electoral por la Presidencia de la República, indicó que no hará uso de guardaespaldas, ya que los ciudadanos lo cuidarán.

"Eso significa que los ciudadanos me van a cuidar y me van a proteger y que los medios van a actuar con orden para que de esta manera no esté yo rodeado de guardaespaldas", afirmó a su llegada a Palacio Nacional para una reunión con el Presidente Enrique Peña Nieto.

Previamente, al bajar del vehículo que lo trasladó de su casa de campaña al Centro Histórico de la Ciudad de México, dijo que llegaba muy tranquilo, seguro y con ánimos de conciliación.

Entre gritos de ¡presidente, presidente! de parte de simpatizante que se congregaron en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución, y un tumulto de medios de comunicación, López Obrador ingresó al inmueble para iniciar el proceso de transición.

GC