López Obrador rechaza abrir cargos a nieto y yerno de Gordillo

Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial por la coalición "Juntos Haremos Historia", rechazó abrir cargos para René Fujiwara y Fernando González, nieto y yerno de la ex líder sindical Elba Esther Gordillo.

En entrevista tras un evento de precampaña en Puebla, el tabasqueño fue cuestionado sobre si habrá cargos tanto para Fujiwara, como para González, por lo que respondió: "No, no, no. Nosotros no luchamos por cargos, luchamos por ideales, principios y transformar al país".

El Universal publicó lunes una entrevista con René Fujiwara en la que asegura que apoya a López Obrador en su carrera por la Presidencia de la República.

"Es una opinión que por respeto pero quiero comentarles que estoy recibiendo el apoyo de todos los maestros y organizaciones. Me están apoyando de la CNTE, del SNTE, y de los movimientos magisteriales independientes, tengo su apoyo de todo el magisterio porque vamos a cancelar la mal llamada reforma educativa y esto une a todos los maestros que han sido muy golpeados, ninguneados por este gobierno, entonces por eso están con nosotros", expresó.

Sobre la maestra Elba Esther Gordillo, el precandidato de Movimiento Regeneración Nacional, dijo que ya está en su casa, pero "yo no hago leña del árbol caído".

Durante el evento de precampaña, anunció que en abril realizará un Congreso magisterial en Guelatao, Oaxac, donde asistirán maestros de todas las organizaciones.

Asimismo, propuso volver a la Constitución de 1917 en su esencia.

"En los orígenes, en el espíritu, hay que apegarnos a lo que es la Constitución de 1917, sobre todo el artículo tercero que garantiza educación gratuita en todos los niveles", sostuvo.