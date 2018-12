López Obrador quitará reserva del caso Odebrecht

El nuevo gobierno se comprometió a desclasificar la información reservada por la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso Odebrecht, siempre y cuando, esto no viole el debido proceso en las investigaciones, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, desde Palacio Nacional, el Mandatario aseguró que su administración no ocultará nada en el caso de corrupción y sobornos más relevantes de América Latina, donde se investiga la presunta responsabilidad del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

"No ocultar nada, no ser tapadera, hay que ser cuidadosos, pero todo aquello que no tenga alguna limitante judicial, se tiene que transparentar".

El titular del Ejecutivo explicó que en el caso Odebrecht ha instruido que se den todos los informes porque están en favor de la transparencia.

"Lo único que se tiene que cuidar es no dar motivo para que si la PGR da información esto sirva a los implicados como prueba de que no se sigue el debido proceso, pero esto lo tiene que resolver la fiscalía en todo aquello que no afecte que se haga justicia", dijo el mandatario.

Desde el año pasado, la PGR y Pemex clasificaron como reservada la información relacionada con las probables implicaciones de funcionarios mexicanos con la constructora brasileña Odebrecht, quien a cambio de contratos de obra pública entregaba sobornos a funcionarios públicos.

